Il 30 settembre scorso il Consiglio di Amministrazione del Monza, presieduto da Lauren Crampsie, si è riunito per approvare il bilancio societario al 30 giugno 2026 che di fatto segna una vera e propria era rispetto al recente passato.

Infatti, per il club brianzolo fino a questo momento era consuetudine redigere il proprio bilancio seguendo l’anno solare, chiudendolo perciò il 31 dicembre. Invece, proprio con l’ultimo CdA, ecco che anche il Monza procederà da ora in avanti a redigere il proprio resoconto economico-finanziario seguendo la stagione sportiva, chiudendolo così il 30 giugno.