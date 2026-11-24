Il Bayern Monaco ha pubblicato il proprio bilancio chiuso al 30 giugno 2026, relativo quindi alla stagione 2025/26, e si tratta, ancora una volta, di un resoconto economico-finanziario da record per il club bavarese.

Se da una parte crescono ricavi (per un altro record storico) e l’Ebitda, dall’altra cala ulteriormente l’utile ante imposte e l’utile netto. Dato che comunque rimane ampiamente positivo e permette al Bayern di registrare il 34° utile di fila a bilancio.

L’amministratore delegato dei bavaresi Jan-Christian Dreesen ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Abbiamo raggiunto ancora una volta risultati record, a dimostrazione del fatto che la nostra solidità si fonda su basi solide. Il Bayern Monaco poggia su fondamenta sicure. Continuiamo inoltre a investire per garantire le migliori condizioni possibili al successo sportivo delle nostre squadre, sia maschile sia femminile».