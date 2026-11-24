Non solo la Coppa Italia. La Lega Serie A ha avviato anche la procedura per la commercializzazione dei diritti televisivi della Supercoppa Italiana per il prossimo ciclo 2027-2031, mettendo a disposizione degli operatori della comunicazione un pacchetto esclusivo dedicato alla manifestazione, attualmente trasmessa da Mediaset.
Come emerge dall’invito a presentare offerte visionato da Calcio e Finanza, la Lega ha previsto un meccanismo di valorizzazione economica dei diritti audiovisivi legato alla formula della competizione. A differenza di quanto stabilito per la Coppa Italia, tuttavia, la scelta del format resterà nelle mani della stessa Lega Serie A, con conseguenze sul corrispettivo che dovrà essere versato dall’assegnatario dei diritti.
Calcio e Finanza
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