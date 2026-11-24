La Lega Serie A ha pubblicato questa mattina il bando di gara, dedicato ai broadcaster attivi sul territorio nazionale, in merito al prossimo ciclo triennale della Coppa Italia che partirà con la stagione 2027/28. Attualmente i diritti televisivi sono in mano a Mediaset, che li conserverà in esclusiva anche per la prossima edizione.

La principale novità riguarda il legame tra la commercializzazione dei diritti audiovisivi e la formula sportiva della manifestazione. Come emerge dal documento visionato da Calcio e Finanza, la Lega Serie A ha infatti predisposto formule alternative per lo svolgimento della Coppa Italia, lasciando che sia l’esito della procedura competitiva a determinare quale sarà adottata.