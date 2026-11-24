I bandi relativi al prossimo ciclo dei diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa italiana forniscono più di uno spunto di riflessioni e anche qualche novità rilevante per il prossimo futuro nonché alcune curiosità.
Sono, infatti, diversi i caratteri di unicità introdotti da questi due bandi pubblicati quest’oggi dalla Lega Calcio Serie A: dal possibile nuovo format della Coppa Italia che si aprirebbe ulteriormente alle formazioni di Serie C con precedenza alle seconde squadre delle società di Serie A, fino ad arrivare alla possibilità di vedere le due competizioni a pagamento, ma soprattutto su due broadcaster differenti.
Calcio e Finanza
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