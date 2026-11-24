Nessun vantaggio personale o «delle squadre coinvolte»: questo il motivo principale per cui il gip di Monza ha motivato l’archiviazione, su richiesta della stessa Procura, in merito al filone di indagine su una presunta frode sportiva a carico del ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dell”ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e altri due varisti.

Nel dettaglio, il gip sottolinea come sia stata fatta «la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara». Il capitolo, stralciato dal fascicolo milanese era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025.