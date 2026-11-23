«UC3, insieme alla propria agenzia Relevent Football Partners , ha condotto una procedura di gara altamente competitiva, che ha suscitato un forte interesse da parte di un’ampia gamma di operatori del settore media – si legge nella nota della joint venture –. Tra questi figurano gli attuali detentori dei diritti, nuovi soggetti entranti nei mercati, piattaforme digitali globali, nonché emittenti locali a pagamento e in chiaro. L’interesse ha riguardato sia partnership su scala panregionale sia opportunità più mirate».

Quest’oggi UC3 , la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC) che controlla e gestisce la vendita e la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni UEFA per club, ha annunciato i broadcaster che si sono aggiudicati i vari bandi nazionali finalizzati alla trasmissione delle competizioni UEFA per club maschili relativamente al ciclo 2027-2031 .

I partner per UEFA Europa League e UEFA Conference League in Australia, così come quelli per tutte e tre le competizioni in Nuova Zelanda, saranno annunciati in un secondo momento.

Nel dettaglio, questi sono i mercati per i quali si è arrivato all’assegnazione con i relativi broadcaster che si sono aggiudicati i vari bandi:

Si è trattato del terzo e ultimo bando multiterritoriale gestito da Relevent che si è concluso in questi 10 paesi con un incremento medio di circa il 150%. Si tratta del risultato più significativo finora ottenuto nel ciclo dei diritti media 2027-2031. A soli 12 mesi dall’avvio del processo da parte di Relevent, con la gara per i cinque principali mercati europei nel quarto trimestre del 2025 (Italia compresa, che ha visto la conferma di Sky e Amazon), restano da definire soltanto un numero limitato di mercati.

Inoltre, UC3 sottolinea come ogni tornata ha prodotto risultati migliori della precedente. Nel dettaglio, la prima tornata, nel quarto trimestre del 2025, ha riguardato i cinque principali mercati europei, che rappresentano circa il 60% del valore complessivo dei diritti media, e ha generato un aumento superiore al 20% del valore medio annuo. La seconda, nel secondo trimestre del 2026, ha coinvolto contemporaneamente 19 mercati, facendo registrare un incremento di circa il 40%. L’incremento medio è almeno raddoppiato a ogni aggiudicazione.

Infine, UC3 menziona il mercato in Turchia con il processo che è arrivato a un terzo turno di offerte, a dimostrazione del livello di concorrenza generato anche negli ultimi giorni. La conclusione in tempi così rapidi, inoltre pre alcuni mercati, dimostra quanto la struttura fosse chiara e competitiva per gli offerenti e consente a emittenti e piattaforme di disporre di ampio tempo per pianificare la stagione 2027/28.