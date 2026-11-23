La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della quinta giornata della League Phase. Mercoledì 25 novembre 2026, il Parc des Princes di Parigi ospiterà PSG-Roma, una sfida dal grande fascino internazionale che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00.
Il Paris Saint Germain rappresenta una delle squadre più temute della competizione. La formazione di Luis Enrique si trova in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver vinto tutte le prime quattro partite della fase campionato.
Situazione diversa per la Roma. I giallorossi nelle prime quattro giornate hanno raccolto quattro punti e sono in ventesima posizione. In Serie A, la formazione di Gasperini sta affrontando un ottimo momento e la trasferta rappresenta quindi un test importante per guadagnare punti preziosi e rilanciare il proprio percorso in Champions League.
PSG-Roma su Prime Video: orario e telecronisti
La sfida tra Paris Saint Germain e Roma sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.
La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dal Parco dei Principi a Parigi. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Fabio Cannavaro, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.
La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.
Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di PSG – Roma e di tutte le gare disputate martedì 24 e mercoledì 25 novembre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.
Champions su Prime Video: tornano Prime Vision e le funzionalità interattive
La trasmissione di PSG – Roma sarà accompagnata anche dalle funzionalità tecnologiche sviluppate da Prime Video per arricchire l’esperienza degli spettatori. Tra queste figura Prime Vision, un feed opzionale potenziato dall’intelligenza artificiale che permette di seguire la partita attraverso grafiche in realtà aumentata, statistiche avanzate e strumenti di analisi tattica.
Gli utenti potranno consultare una mappa tattica con le posizioni in tempo reale dei 22 calciatori, una barra dedicata all’inerzia della partita, dati sulle velocità dei giocatori e sui gol attesi (Expected Goals), oltre a indicazioni sulle possibili linee di passaggio e sull’identità del calciatore in possesso del pallone.
Sarà inoltre disponibile X-Ray, la funzione che consente di accedere in tempo reale alle statistiche fornite da Opta, alle formazioni e ai principali episodi della partita attraverso dispositivi web, mobile e Smart TV compatibili. Completano l’offerta Recap Rapido, che permette a chi si collega a partita iniziata di recuperare velocemente i gol già segnati prima di passare alla diretta, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, per rivedere rapidamente gli episodi più importanti dell’incontro, dalle reti alle espulsioni fino ai calci di rigore.
Per gli abbonati ad Amazon Prime, PSG – Roma rappresenterà così un nuovo appuntamento con la Champions League in esclusiva, a distanza di due settimane dall’ultima partita trasmessa dalla piattaforma, quella tra Porto e Napoli.
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