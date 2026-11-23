Situazione diversa per la Roma. I giallorossi nelle prime quattro giornate hanno raccolto quattro punti e sono in ventesima posizione. In Serie A, la formazione di Gasperini sta affrontando un ottimo momento e la trasferta rappresenta quindi un test importante per guadagnare punti preziosi e rilanciare il proprio percorso in Champions League.

La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della quinta giornata della League Phase. Mercoledì 25 novembre 2026 , il Parc des Princes di Parigi ospiterà PSG-Roma , una sfida dal grande fascino internazionale che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00 .

PSG-Roma su Prime Video: orario e telecronisti

La sfida tra Paris Saint Germain e Roma sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.

La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dal Parco dei Principi a Parigi. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Fabio Cannavaro, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di PSG – Roma e di tutte le gare disputate martedì 24 e mercoledì 25 novembre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.