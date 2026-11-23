Accordo record per il Panathinaikos. Lo storico club greco ha annunciato la cessione dei naming rights del proprio impianto, il nuovo impianto di Votanikos con il marchio di scommesse Novibet.

Il Panathinaikos si trasferirà nel nuovo stadio a partire dalla prossima stagione. Un trasloco che permetterà alla società di cambiare quartiere di Atene per un impianto da circa 38.500 posti. Capienza quindi superiore all’attuale casa della squadra, lo storico Apostolos Nikolaidis Stadium, conosciuto anche come Leoforos.

I lavori sono iniziati nel 2024 e la conclusione è prevista per maggio 2027. Il nuovo impianto sarà dotato anche di aree hospitality, parcheggi sotterranei e spazi commerciali. Il piano comprende nuovi spazi verdi, strutture sportive e un museo dedicato alla storia del Panathinaikos.