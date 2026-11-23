L’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena è pronta a partire. La finestra per aderire si aprirà domani, 24 novembre e resterà aperta fino al 22 gennaio. Nel fine settimana è arrivato anche il parere del consiglio di amministrazione di Mps, che ha valutato positivamente il corrispettivo proposto dalla banca guidata da Carlo Messina.
Come spiegano gli analisti di Equita, tutti i consulenti finanziari di Mps hanno giudicato congruo il corrispettivo offerto da Intesa Sanpaolo. Il rapporto di cambio proposto si colloca infatti nella fascia alta dei valori emersi dalle principali analisi finanziarie.
Equita, nel ruolo di advisor, evidenzia inoltre gli elementi di valore dell’operazione per gli azionisti di Mps, sia dal punto di vista finanziario sia industriale. Dopo il rilancio dello scorso 3 ottobre, l’Opas prevede infatti un premio del 15,3%. A questo si aggiungono le sinergie lorde stimate da Intesa Sanpaolo, pari a 2,9 miliardi di euro a regime, che secondo gli analisti sono raggiungibili sulla base dei risultati ottenuti dal gruppo.
Le ricadute sul territorio
Tra i punti evidenziati da Equita ci sono anche le conseguenze dell’operazione sul piano occupazionale e territoriale. Non sono previste uscite obbligatorie: delle circa 6.800 uscite volontarie stimate, 5.000 interesserebbero il perimetro di Intesa Sanpaolo e sarebbero compensate da altrettante assunzioni.
La banca ha inoltre confermato il progetto di realizzare un polo tecnologico a Siena, una sede secondaria per alcune strutture centrali e di valutare l’apertura di una nuova direzione commerciale in Toscana. Confermato anche il sostegno alla crescita degli impieghi sul territorio. Unipol ha invece indicato l’intenzione di mantenere a Siena il proprio hub direzionale per il Centro e il Sud Italia.
Il giudizio degli azionisti
Sull’operazione si sono espressi anche gli analisti di Kepler, che hanno confermato il giudizio «Hold» e prevedono un esito positivo dell’offerta, la cui durata sarà di circa due mesi.
Sabato Mps aveva già reso pubblico il proprio parere ufficiale. Il consiglio di amministrazione ha stabilito all’unanimità che il corrispettivo aggiornato, composto da 1,664 azioni Intesa e 1,25 euro in contanti, è equo alla data del 18 novembre, sulla base delle valutazioni dei consulenti finanziari della banca.
Resta però una riserva sull’operazione: secondo Mps, l’offerta non tiene pienamente conto del valore che la banca potrà generare dopo l’acquisizione di Mediobanca. Il consiglio ritiene infatti che agli azionisti di Mps spetterebbe una quota troppo ridotta dei benefici attesi da Intesa Sanpaolo con l’operazione.
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