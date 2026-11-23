L’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena è pronta a partire. La finestra per aderire si aprirà domani, 24 novembre e resterà aperta fino al 22 gennaio. Nel fine settimana è arrivato anche il parere del consiglio di amministrazione di Mps, che ha valutato positivamente il corrispettivo proposto dalla banca guidata da Carlo Messina. Come spiegano gli analisti di Equita, tutti i consulenti finanziari di Mps hanno giudicato congruo il corrispettivo offerto da Intesa Sanpaolo. Il rapporto di cambio proposto si colloca infatti nella fascia alta dei valori emersi dalle principali analisi finanziarie.

Equita, nel ruolo di advisor, evidenzia inoltre gli elementi di valore dell’operazione per gli azionisti di Mps, sia dal punto di vista finanziario sia industriale. Dopo il rilancio dello scorso 3 ottobre, l’Opas prevede infatti un premio del 15,3%. A questo si aggiungono le sinergie lorde stimate da Intesa Sanpaolo, pari a 2,9 miliardi di euro a regime, che secondo gli analisti sono raggiungibili sulla base dei risultati ottenuti dal gruppo. Le ricadute sul territorio Tra i punti evidenziati da Equita ci sono anche le conseguenze dell’operazione sul piano occupazionale e territoriale. Non sono previste uscite obbligatorie: delle circa 6.800 uscite volontarie stimate, 5.000 interesserebbero il perimetro di Intesa Sanpaolo e sarebbero compensate da altrettante assunzioni. La banca ha inoltre confermato il progetto di realizzare un polo tecnologico a Siena, una sede secondaria per alcune strutture centrali e di valutare l’apertura di una nuova direzione commerciale in Toscana. Confermato anche il sostegno alla crescita degli impieghi sul territorio. Unipol ha invece indicato l’intenzione di mantenere a Siena il proprio hub direzionale per il Centro e il Sud Italia.