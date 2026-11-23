Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il milione stanziato servirà per eseguire « Lavori di riqualificazione per il mantenimento delle c ondizioni di sicurezza , l’ efficientamento energetic o e l’ accessibilità del Maradona», come si legge nell’intestazione della delibera, che oggi sarà all’attenzione del Consiglio comunale e che porta la firma del sindaco del capoluogo campano.

Il restyling dello stadio Diego Armando Maradona prosegue e raccoglie altri fondi, per un totale di 1 milione di euro , dalla Città metropolitana con il via libera del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , che presiede l’organo pubblico che ha sostituito la Provincia.

Uno stanziamento di risorse che descrive al meglio come il Comune continui a puntare con decisione sulla ristrutturazione dell’impianto, anche se il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre più convinto di lasciare l’impianto di Fuorigrotta per uno stadio di proprietà che dovrebbe sorgere nell’aria est della città fra tra San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, sull’ex area raffineria Q8.

Tornando al Maradona, il progetto pensato dal Comune ha visto stanziati già 204 milioni: 150 dalla Regione presieduta da Roberto Fico, 53 dal Comune, di cui 3 sono il costo della progettazione e un altro milione stanziato in queste ore. Quest’ultimi sono fondi che vanno direttamente nel quadro economico relativo ai lavori sull’impianto di Fuorigrotta. Secondo il cronoprogramma, il progetto è in carico all’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, i cantieri che dovrebbero iniziare entro l’anno prossimo e finire nel 2031. L’obiettivo è rientrare nelle cinque città che la UEFA sceglierà per ospitare le partite che si giocheranno in Italia di EURO 2032, competizione che il nostro Paese organizzerà insieme alla Turchia.

Ma anche qualora il Maradona non rientrasse nel lotto delle cinque, il Comune ha sempre sottolineato che a prescindere lo stadio deve essere restaurato e rigenerato per stare pienamente dentro i parametri della UEFA. L’obiettivo è arrivare ad avere un impianto all’altezza della città e del Napoli calcio, nonostante, come detto, sembra che le strade di club e del Maradona sembrano destinate a separarsi nel prossimo futuro.