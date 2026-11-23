Il restyling dello stadio Diego Armando Maradona prosegue e raccoglie altri fondi, per un totale di 1 milione di euro, dalla Città metropolitana con il via libera del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che presiede l’organo pubblico che ha sostituito la Provincia.
Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il milione stanziato servirà per eseguire «Lavori di riqualificazione per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’efficientamento energetico e l’accessibilità del Maradona», come si legge nell’intestazione della delibera, che oggi sarà all’attenzione del Consiglio comunale e che porta la firma del sindaco del capoluogo campano.
Uno stanziamento di risorse che descrive al meglio come il Comune continui a puntare con decisione sulla ristrutturazione dell’impianto, anche se il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre più convinto di lasciare l’impianto di Fuorigrotta per uno stadio di proprietà che dovrebbe sorgere nell’aria est della città fra tra San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, sull’ex area raffineria Q8.
Tornando al Maradona, il progetto pensato dal Comune ha visto stanziati già 204 milioni: 150 dalla Regione presieduta da Roberto Fico, 53 dal Comune, di cui 3 sono il costo della progettazione e un altro milione stanziato in queste ore. Quest’ultimi sono fondi che vanno direttamente nel quadro economico relativo ai lavori sull’impianto di Fuorigrotta. Secondo il cronoprogramma, il progetto è in carico all’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, i cantieri che dovrebbero iniziare entro l’anno prossimo e finire nel 2031. L’obiettivo è rientrare nelle cinque città che la UEFA sceglierà per ospitare le partite che si giocheranno in Italia di EURO 2032, competizione che il nostro Paese organizzerà insieme alla Turchia.
Ma anche qualora il Maradona non rientrasse nel lotto delle cinque, il Comune ha sempre sottolineato che a prescindere lo stadio deve essere restaurato e rigenerato per stare pienamente dentro i parametri della UEFA. L’obiettivo è arrivare ad avere un impianto all’altezza della città e del Napoli calcio, nonostante, come detto, sembra che le strade di club e del Maradona sembrano destinate a separarsi nel prossimo futuro.
Ovviamente, in attesa di sviluppi sul fronte stadio di proprietà, il Napoli di De Laurentiis continuerà a giocare al Maradona con l’impianto che comunque ha bisogno di una ristrutturazione profonda. Proprio per questo il progetto di restyling ideato dal Comune è aperto. Infatti, fino a quando non inizieranno i lavori, c’è la possibilità di intervenire direttamente sul progetto. Una porta ben aperta verso la società partenopea che potrebbe fornire il suo contributo fornendo da parte sua nuovi fondi. Una pista che al momento rimane comunque fredda, vista la ribadita volontà di De Laurentiis di dotare il club di un impianto di proprietà.
Nel progetto inviato alla FIGC, il Maradona non ha più la pista d’atletica. Per far vivere l’impianto sette giorni su sette, sono stati inseriti aree da dedicare al commercio, circa 8500 metri quadri oltre ai 2500 del “Maradona Experience” che non è contenuta nel progetto ma c’è lo spazio dove dovrà essere costruita. Un luogo dove si potranno ospitare eventi anche culturali, magari un cinema, una agorà. Un percorso interno all’impianto che sarà sempre aperto. Immaginando un polo di sport, cultura, tempo libero e vita pubblica.
Uno stadio fortemente identitario, che presenterà una rivisitazione architettonica della facciata, un muro azzurro dove si celebrano Diego Armando Maradona, tutte le figure più rilevanti della storia azzurra e la stessa Napoli. Il modello architettonico richiama quello del Maracanà, la nuova facciata richiama molto quella dei moderni stadi europei proprio attraverso i giochi di luce.
Infine, con la riqualificazione la capienza passerà dagli attuali 54.732 posti a 63.300 in piena regola UEFA. Numero che consente di potere ospitare almeno un quarto di finale di una grande competizione continentale. Un ampliamento al quale si arriva grazie alla riapertura del terzo anello, con i lavori che inizieranno subito dopo la fine della stagione calcistica che consentirà di eliminare il primo anello, senza incidere sulla capienza attuale. Nella sostanza il Maradona avrà una sola gradinata che dall’alto poi arriverà molto vicina al terreno di gioco, grazie alla eliminazione della già citata pista d’atletica.