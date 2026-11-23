Nel corso del suo intervento davanti i soci, Florentino Perez ha voluto sottolineare come il club abbia raggiunto 1.221 milioni di euro di ricavi operativi. L’Ebitda si è attestato a 287,4 milioni di euro, mentre l’utile netto è salito a 26 milioni di euro, l’8% in più rispetto alla stagione precedente, nonostante sia arrivata un’altra stagione senza titoli, uno dei motivi che più hanno portato a criticare la guida del club da parte di alcuni soci.

Proprio su quest’ultimo punto, Perez ha difeso la gestione portata avanti in questi anni, sottolineando come «il Real Madrid non è in vendita. La sua cessione non è mai stata presa in considerazione e non lo sarà mai». Inoltre, il numero uno del club spagnolo ha ribadito come la società continuerà ad appartenere ai propri soci e ha difeso la riforma statutaria a cui sta lavorando il consiglio direttivo, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di proprietari.

I risultati economici-finanziari della scorsa stagione hanno subito una netta spinta grazie al nuovo Santiago Bernabeu, punto evidenziato dallo stesso Perez durante l’Assemblea. I ricavi dell’iconico stadio dei Blancos hanno ormai superato il doppio di quelli registrati prima della ristrutturazione. Inoltre, il direttore generale del club José Angel Sanchez ha confermato che sono terminati i lavori di insonorizzazione del Bernabeu e ha sostenuto che non esistono impedimenti legali alla ripresa dei concerti.