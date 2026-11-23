L’Assemblea generale dei soci del Real Madrid ha approvato con il 99,2% dei voti favorevoli il bilancio 2025/26 del club spagnolo presieduto da Florentino Perez.
Un bilancio che aveva visto i Blancos superare il record storico per un club calcistico relativo ai ricavi superando quota 1,2 miliardi di euro. L’Assemblea ha anche approvato il budget, con il 99% dei voti a favore, per la stagione in corso.
Nel corso del suo intervento davanti i soci, Florentino Perez ha voluto sottolineare come il club abbia raggiunto 1.221 milioni di euro di ricavi operativi. L’Ebitda si è attestato a 287,4 milioni di euro, mentre l’utile netto è salito a 26 milioni di euro, l’8% in più rispetto alla stagione precedente, nonostante sia arrivata un’altra stagione senza titoli, uno dei motivi che più hanno portato a criticare la guida del club da parte di alcuni soci.
Proprio su quest’ultimo punto, Perez ha difeso la gestione portata avanti in questi anni, sottolineando come «il Real Madrid non è in vendita. La sua cessione non è mai stata presa in considerazione e non lo sarà mai». Inoltre, il numero uno del club spagnolo ha ribadito come la società continuerà ad appartenere ai propri soci e ha difeso la riforma statutaria a cui sta lavorando il consiglio direttivo, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di proprietari.
I risultati economici-finanziari della scorsa stagione hanno subito una netta spinta grazie al nuovo Santiago Bernabeu, punto evidenziato dallo stesso Perez durante l’Assemblea. I ricavi dell’iconico stadio dei Blancos hanno ormai superato il doppio di quelli registrati prima della ristrutturazione. Inoltre, il direttore generale del club José Angel Sanchez ha confermato che sono terminati i lavori di insonorizzazione del Bernabeu e ha sostenuto che non esistono impedimenti legali alla ripresa dei concerti.
Infine, l’Assemblea dei soci ha ratificato l’ingresso di Rafael Nadal nel consiglio direttivo, con il 99,5% dei voti favorevoli. L’ex tennista, socio onorario del club dal 2011 e presente in tribuna nella vittoria in rimonta del Real in casa contro il Celta Vigo, ha ricevuto 1.704 voti a favore, quattro contrari e cinque astensioni, su un totale di 1.713 votazioni espresse.
«È una grande responsabilità entrare a far parte del consiglio direttivo del Real Madrid», ha commentato Nadal, aggiungendo di accogliere la nomina con la volontà di «imparare e dare il proprio contributo affinché questo club continui a essere il migliore al mondo».