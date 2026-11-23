Jannik Sinner ha deciso per l’operazione al ginocchio infortunato. Il tennista italiano è fermo da Wimbledon, torneo vinto ed è volato in Finlandia dove verrà operato. A riportarlo è Sky Sport.

L’ex numero uno del circuito ATP è volato da Bolzano per la città finlandese di Turku, sede del professore Lasse Lempainen, il chirurgo che ha visitato Sinner nel corso dell’ultimo fine settimana a Milano.