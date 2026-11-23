La sfida tra Italia e Costa d’Avorio, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 17 2026, si giocherà oggi lunedì 23 novembre alle ore 15:30 italiane. La partita andrà in scena all’Aspire Zone di Doha, in Qatar. Italia e Costa d’Avorio sono inserite nel Girone E assieme a Uzbekistan e Jamaica.
Il match rappresenta un appuntamento importante per il cammino degli Azzurrini nel torneo. Entrambe le nazionali arrivano infatti alla seconda giornata con tre punti in classifica, dopo aver vinto la rispettiva partita d’esordio. Gli Azzurrini hanno infatti battuto la Jamaica U17 per 6-0 venerdì scorso, iniziando col piede giusto il percorso nella competizione.
Italia-Costa d’Avorio U17 dove vederla in TV e streaming
Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta televisiva su Rai Sport, con collegamento previsto a partire dalle ore 15:20, dieci minuti prima del calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in chiaro, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.
La sfida sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito ufficiale della piattaforma o l’applicazione per smartphone, tablet e smart TV. Sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata alle dirette e selezionare il canale Rai Sport.
Un’altra possibilità per seguire il Mondiale Under 17 su FIFA+, il servizio della FIFA che mette a disposizione le partite della competizione. La piattaforma è accessibile anche attraverso DAZN.
Italia-Costa d’Avorio U17: tutte le informazioni sulla partita
Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita:
- Partita: Italia-Costa d’Avorio U17
- Competizione: Mondiali Under 17 2026
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 15:30 italiane
- Stadio: Aspire Zone, Campo 3 (Doha)
- Diretta TV: Rai Sport
- Diretta streaming: RaiPlay e FIFA+ su DAZN