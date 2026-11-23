La sfida tra Italia e Costa d’Avorio, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 17 2026, si giocherà oggi lunedì 23 novembre alle ore 15:30 italiane. La partita andrà in scena all’Aspire Zone di Doha, in Qatar. Italia e Costa d’Avorio sono inserite nel Girone E assieme a Uzbekistan e Jamaica.

Il match rappresenta un appuntamento importante per il cammino degli Azzurrini nel torneo. Entrambe le nazionali arrivano infatti alla seconda giornata con tre punti in classifica, dopo aver vinto la rispettiva partita d’esordio. Gli Azzurrini hanno infatti battuto la Jamaica U17 per 6-0 venerdì scorso, iniziando col piede giusto il percorso nella competizione.