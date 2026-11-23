Come riportato da 2Playbook, Betano ha mantenuto attivo l’accordo il più a lungo possibile, nonostante l’impossibilità di utilizzare il proprio marchio sulle maglie della squadra e di sfruttare commercialmente gli altri spazi previsti dal contratto. La decisione del Congresso di prolungare le restrizioni ha però spinto l’azienda, con sede a Malta, a sospendere la sponsorizzazione in attesa di maggiori certezze sulle condizioni operative del settore.

Stop alla sponsorizzazione di Betano al Flamengo . La società di scommesse ha deciso di sospendere il proprio accordo con il club brasiliano, a causa del blocco temporaneo delle attività delle agenzie di scommesse in Brasile . Il contratto dal valore di 268,5 milioni di reais all’anno (41 milioni di euro al cambio attuale) è stato così sospeso in seguito alla decisone di Lula di prorogare il divieto per altri 60 giorni.

Nel frattempo, la squadra prova a trovare un modo per mostrare il proprio disaccordo. Il marchio Betano sulla parte anteriore delle maglie è stato sostituito con il messaggio «Proibire non significa proteggere» . In alcune occasioni è stata data visibilità anche a Flamengo TV, ovvero il canale YouTube ufficiale del club.

La società ha già presentato al Consiglio di Amministrazione una proposta di revisione del bilancio per la prossima stagione. Tra le modifiche previste figurano la sospensione del rapporto con il principale sponsor. La società dovrà inoltre fare i conti con il rinvio del progetto per la costruzione del nuovo stadio Gasómetro , che non sarà realizzato nel breve periodo.

Il blocco delle scommesse in Brasile

La vicenda si inserisce in un quadro normativo ancora incerto per il mercato delle scommesse sportive brasiliano. La proroga del divieto ha portato i principali club del Paese a protestare e ad avviare diverse azioni legali. È arrivato l’intervento anche della Corte Suprema che ha fermato il procedimento in attesa di nuovi sviluppi.

Betano non abbandona però il club del quale è il main sponsor e conferma il proprio sostegno al Flamengo, ribadendo anche l’obiettivo di contribuire alla crescita di un mercato delle scommesse sicuro e regolamentato in Brasile.

Il settore delle scommesse sportive è un fenomeno esploso in pochissimi anni e negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore anche per il calcio. Le scommesse sportive sono state legalizzate in Brasile nel 2018, durante la presidenza di Michel Temer, e successivamente regolamentate nel 2023 dal governo di Luiz Inácio Lula da Silva. Nel frattempo, il Brasile è diventato uno dei grandi mercati mondiali del settore. Già nei primi otto mesi del 2024 il Banco Central stimava flussi verso le piattaforme per 20,8 miliardi di reais al mese (3,18 miliardi di euro), provenienti da circa 24 milioni di persone: una cifra lorda, perché circa l’85% ritornava agli scommettitori sotto forma di vincite.