In vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, il mondo dilettantistico chiede maggiore attenzione e impegni concreti dal futuro numero uno della federazione. Come riportato da Tuttosport, è stato Mauro Foschia, presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti (LND) a rivolgersi a Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Il presidente ha scritto una lettera ai due candidati, chiedendo che le società dilettantistiche abbiano un ruolo centrale nei programmi e nelle decisioni del prossimo mandato federale. Un tema particolarmente importante anche in vista del voto del 14 dicembre, considerando il peso della Lega Nazionale Dilettanti negli equilibri elettorali. La LND può infatti contare su 99 delegati, ciascuno con un peso di 1,772 voti, per un totale di 175,428 voti, pari al 34% del totale.

«Cari Giovanni Malagò e Adriano Galliani, le elezioni federali offrono al calcio italiano un’occasione di confronto che dobbiamo saper cogliere. La presenza di due candidature permette di discutere visioni, priorità e scelte. Per il mondo dilettantistico significa poter chiedere a entrambi quale spazio avranno le società che ogni giorno garantiscono la pratica del calcio nei nostri territori. Vi rivolgiamo questa domanda con rispetto e con la responsabilità di rappresentare presidenti, dirigenti, volontari e famiglie. Delle loro necessità si parla ancora troppo poco. Eppure dalla possibilità di continuare a operare dipendono l’accesso allo sport, la formazione dei giovani e la presenza del calcio in tante comunità. Ogni squadra che rinuncia all’attività impoverisce l’intero movimento. Oggi che i voti della LND possono assumere un ruolo cruciale, abbiamo il dovere di tradurre quel peso in risultati per le società. La capacità di accogliere le esigenze del dilettantismo e di tradurle in impegni verificabili deve diventare criterio determinante nella valutazione dei programmi. A entrambi chiediamo di dare a questo mondo un posto centrale: alle società dobbiamo poter dimostrare che la loro voce conta e che il loro voto contribuisce a migliorare le condizioni in cui lavorano. Il dilettantismo è il cuore del calcio italiano. Queste elezioni devono essere l’occasione per riconoscerlo nelle scelte, nelle risorse e nelle responsabilità».