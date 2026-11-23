In vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, il mondo dilettantistico chiede maggiore attenzione e impegni concreti dal futuro numero uno della federazione. Come riportato da Tuttosport, è stato Mauro Foschia, presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti (LND) a rivolgersi a Giovanni Malagò e Adriano Galliani.
Il presidente ha scritto una lettera ai due candidati, chiedendo che le società dilettantistiche abbiano un ruolo centrale nei programmi e nelle decisioni del prossimo mandato federale. Un tema particolarmente importante anche in vista del voto del 14 dicembre, considerando il peso della Lega Nazionale Dilettanti negli equilibri elettorali. La LND può infatti contare su 99 delegati, ciascuno con un peso di 1,772 voti, per un totale di 175,428 voti, pari al 34% del totale.
«Cari Giovanni Malagò e Adriano Galliani, le elezioni federali offrono al calcio italiano un’occasione di confronto che dobbiamo saper cogliere. La presenza di due candidature permette di discutere visioni, priorità e scelte. Per il mondo dilettantistico significa poter chiedere a entrambi quale spazio avranno le società che ogni giorno garantiscono la pratica del calcio nei nostri territori.
Vi rivolgiamo questa domanda con rispetto e con la responsabilità di rappresentare presidenti, dirigenti, volontari e famiglie. Delle loro necessità si parla ancora troppo poco. Eppure dalla possibilità di continuare a operare dipendono l’accesso allo sport, la formazione dei giovani e la presenza del calcio in tante comunità.
Ogni squadra che rinuncia all’attività impoverisce l’intero movimento. Oggi che i voti della LND possono assumere un ruolo cruciale, abbiamo il dovere di tradurre quel peso in risultati per le società. La capacità di accogliere le esigenze del dilettantismo e di tradurle in impegni verificabili deve diventare criterio determinante nella valutazione dei programmi.
A entrambi chiediamo di dare a questo mondo un posto centrale: alle società dobbiamo poter dimostrare che la loro voce conta e che il loro voto contribuisce a migliorare le condizioni in cui lavorano. Il dilettantismo è il cuore del calcio italiano. Queste elezioni devono essere l’occasione per riconoscerlo nelle scelte, nelle risorse e nelle responsabilità».
Le richieste per il calcio dilettantistico
La lettera accompagna una serie di proposte che riguardano diversi aspetti. Tra le priorità c’è innanzitutto il tesseramento dei bambini e delle bambine stranieri che partecipano all’attività di base. L’obiettivo è quello di introdurre una procedura provvisoria, con copertura assicurativa e verifiche essenziali. Questo procedimento eviterebbe che i tempi necessari per ottenere documenti e autorizzazioni impediscano ai più piccoli di giocare.
Un altro punto riguarda la formazione degli allenatori. La proposta è ampliare progressivamente l’impiego di tecnici abilitati, rendendo i corsi più accessibili per costi, sedi e orari. In questo percorso si inserisce il ruolo dei Comitati regionali, che potrebbero avere maggiori responsabilità organizzative. L’obbiettivo è quindi quello di collaborare con il Settore Tecnico, fino all’introduzione di una licenza nazionale per gli istruttori dell’attività di base.
Sul fronte della rappresentanza, inoltre viene chiesto che la composizione dei Consigli direttivi del Settore Giovanile e Scolastico e del Settore Tecnico rispecchi le percentuali delle diverse componenti presenti nel Consiglio federale.
Risorse economiche e impianti
Ampio spazio anche alle questioni economiche. Tra gli interventi richiesti figurano il riconoscimento delle società che si occupano della formazione dei calciatori, premi di formazione più facilmente esigibili, una maggiore mutualità dei diritti audiovisivi e risorse destinate in modo stabile al calcio di base.
Le richieste riguardano anche gli impianti sportivi e la sostenibilità economica delle associazioni e società dilettantistiche. In particolare viene proposto l’abbassamento dell’IVA al 10% su gas ed energia elettrica per gli impianti gestiti da ASD e SSD. Inoltre vengono richiesti un credito d’imposta strutturale per le sponsorizzazioni e l’esenzione contributiva sui compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro all’anno.
A questo si aggiungono finanziamenti per la manutenzione e l’efficientamento energetico degli impianti, oltre a concessioni che consentano alle società di programmare investimenti nel lungo periodo.