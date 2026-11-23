La dodicesima giornata della Serie A 2026/27 termina lunedì 23 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League, con la sfida tra Monza e Fiorentina, in programma allo stadio Brianteo di Monza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.
I brianzoli arrivano alla sfida dopo un periodo complicato, caratterizzato da quattro sconfitte consecutive, e hanno bisogno di ritrovare punti per rilanciare il proprio cammino in campionato. Dall’altra parte, la Fiorentina cerca continuità dopo aver ritrovato risultati positivi nelle ultime uscite, con l’obiettivo di allontanarsi dalla parte bassa della classifica.
Ma dove vedere Monza-Fiorentina in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.
Monza Fiorentina dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go
Monza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.
La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.
Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Monza-Fiorentina sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.
Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro. La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Monza e la Fiorentina anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.
Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport
Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.
La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.
Monza Fiorentina dove vederla in TV e streaming gratis
Monza-Fiorentina non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV. Per seguire l’incontro attraverso l’offerta Sky sarà necessario disporre di un abbonamento che comprenda i contenuti calcistici della piattaforma.
La sfida non rientra infatti tra gli eventi disponibili in chiaro, mentre gli abbonati potranno assistere alla partita sia attraverso i canali televisivi di Sky Sport sia in streaming tramite Sky Go.
Monza Fiorentina, tutte le informazioni sulla partita:
- Partita: Monza-Fiorentina
- Competizione: Serie A Enilive 2026/27
- Giornata: dodicesima
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 20.45
- Stadio: U-Power Stadium, Monza
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
- Diretta streaming: Sky Go
- Diretta TV gratis: non disponibile