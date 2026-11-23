La promozione consentirà dunque di accedere ai contenuti sportivi della piattaforma a condizioni più vantaggiose rispetto ai prezzi ordinari, con formule differenti in base alle competizioni che si intendono seguire e alle modalità di visione.

Gli sconti saranno applicati per tutte le dodici mensilità previste dall’abbonamento, con prezzi che partiranno da 7,99 euro al mese.

Le offerte saranno disponibili da lunedì 23 novembre a lunedì 7 dicembre 2026 e riguarderanno i seguenti pacchetti:

DAZN lancia le offerte per il Black Friday 2026 , con sconti fino al 50% sui prezzi degli abbonamenti. La piattaforma di streaming sportivo ha previsto una promozione che coinvolge tutti e cinque i principali pacchetti disponibili in Italia, con tariffe ridotte per chi sottoscrive un piano annuale con pagamento dilazionato.

Nel dettaglio, ecco le offerte previste da DAZN per il Black Friday 2026, con il confronto tra i prezzi ordinari e quelli promozionali:

DAZN Sports: cosa comprende il piano da 7,99 euro al mese

Il pacchetto DAZN Sports sarà disponibile a 7,99 euro al mese per dodici mesi, rispetto al prezzo ordinario di 11,99 euro. Il risparmio complessivo nell’arco dell’anno sarà dunque pari a 48 euro.

Si tratta del piano dedicato agli appassionati degli sport diversi dal calcio, con accesso a un’ampia selezione di competizioni nazionali e internazionali.

Tra i contenuti disponibili figurano il volley italiano e internazionale, il basket, una selezione di incontri della NFL, gli sport da combattimento e gli eventi trasmessi dai canali Eurosport, secondo i diritti e la programmazione disponibili sulla piattaforma.

Il piano consente la visione su due dispositivi contemporaneamente, purché collegati alla stessa rete Internet domestica. Non comprende invece l’accesso alle partite della Serie A maschile.