L’avventura dell’Ostiamare nella sua stagione da neopromossa in Serie C sta attraversando, come prevedibile, degli alti e bassi a livello di risultati, che comunque vedono la formazione biancoviola in piena lotta per la salvezza diretta nonostante gli 11 punti conquistati nelle prime 15 partite e il 17° posto in classifica.

Per quanto riguarda le tematiche fuori dal rettangolo di gioco, la società di Daniele De Rossi sta sfruttando al massimo l’arrivo nei professionistici. Infatti, da questa stagione, al fianco del club è arrivato come Platinum Sponsor, con il proprio marchio sulla maglia della squadra, Bancomat, il principale circuito italiano di pagamento e prelievo contante.