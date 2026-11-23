Milan ed Eintracht Francoforte hanno trovato un accordo che permetterà ai rossoneri di poter accogliere il dirigente tedesco, dimessosi dal club ma ancora con un contratto valido appena rinnovato fino a giugno 2028.

Krosche è da tempo sul taccuino di Gerry Cardinale come potenziale Head of Football. Un corteggiamento partito questa estate, dopo la rivoluzione dirigenziale voluta dal fondatore di RedBird, che però si era scontrato dalla ferrea volontà dell’Eintracht di tenere con sé Krosche. Dopo alcuni mesi di trattative i due club hanno trovato un accordo con il Milan che riconoscere un incentivo economico alla società tedesca.