La storia di Giampiero Boniperti, uno dei più grandi simboli della Juventus e del calcio italiano, arriva su Sky con una nuova produzione dal titolo «Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta» e ripercorre la vita e la carriera dell’ex attaccante e presidente bianconero attraverso testimonianze, immagini d’archivio e ricordi di chi ha condiviso con lui un pezzo di strada. La produzione originale, realizzata da Sky Sport in collaborazione con Sky Documentaries e con il coinvolgimento della famiglia Boniperti, sarà disponibile anche in streaming su NOW. Il progetto si svilupperà in due momenti: un docu-film monografico e una docu-serie corale in sette puntate. Entrambi saranno disponibili anche on demand. Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre alle 22.45, con il docu-film monografico in onda su Sky Sport Uno, al termine di Juventus-Roma, e su Sky Documentaries. Dal 15 gennaio partirà invece la docu-serie in sette puntate, con due nuovi episodi ogni venerdì su Sky Sport Uno e Sky Documentaries. La programmazione si concluderà il 5 febbraio.

Le testimonianze della famiglia e dei protagonisti della Juventus Il racconto parte delle testimonianze dei figli Gianpaolo, Federica e Alessandro, che ripercorrono il rapporto con il padre anche grazie a documenti familiari mai mostrati prima. «La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore. Noi non riusciamo a fare un distinguo tra nostro padre e il presidente della Juventus, perché quando lui tornava a casa tornava a casa col suo cuore, e quel cuore era la Juventus. Era parte della nostra vita e lui ha saputo farcela amare, perché nel suo lavoro ha messo tanta passione, tanto amore», racconta Federica Boniperti. Spazio anche agli anni da dirigente e ai successi ottenuti alla guida della Juventus, con nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. A ricordarlo sono anche alcuni dei protagonisti di quella stagione bianconera. Marco Tardelli e Antonio Cabrini raccontano il suo carattere e i valori che hanno contribuito a costruire l’identità juventina. Michel Platini, tre volte Pallone d’Oro durante la sua esperienza alla Juventus, ripercorre invece il rapporto con Boniperti e il suo modo di gestire la società. «È la bandiera eterna della Juve, da presidente ha fatto cose meravigliose. Io ho conosciuto l’imprenditore, il manager, che è diventato uno dei migliori al mondo. Boniperti sapeva come gestire le persone e questa è una delle cose che ho imparato da lui», spiega Platini.

Dal rapporto con Agnelli all’eredità di Del Piero Il documentario ripercorre anche il legame tra Boniperti e la famiglia Agnelli. Un rapporto centrale sia durante la sua carriera da calciatore, con Umberto Agnelli alla presidenza, sia negli anni alla guida del club. Giovanni Minoli, storico giornalista e autore di alcune delle più celebri interviste a Gianni Agnelli, affronta il rapporto tra i due e il peso delle decisioni prese nei momenti più delicati della storia bianconera, compresa la tragedia dell’Heysel. «Boniperti ha rappresentato la Juventus. Erano in due a farlo: Boniperti e Agnelli, non so in quale ordine. All’Heysel, Boniperti non voleva giocare la partita, ha dato il meglio di sé da tifoso, cittadino e leader. Chi conosce la Juventus, parla prima di tutto di Giampiero Boniperti», racconta Minoli. Nel progetto trova spazio anche John Elkann, con un’intervista realizzata al J-Museum, che ricorda il presidente della sua infanzia: «È stato il presidente della mia infanzia e adolescenza. Rimane uno dei più grandi e importanti giocatori nella storia della Juventus e un grandissimo presidente. Il ricordo personale è probabilmente il ’93, quando abbiamo vinto la Coppa Uefa. Un anno importante in cui Baggio vinse il Pallone d’Oro e l’anno in cui Boniperti prese Del Piero. Sicuramente il passaggio di consegne tra lui e Del Piero rimane uno dei momenti generazionali più belli della storia del calcio e non solo della Juventus». Anche Alessandro Del Piero è presente nel racconto. Fu infatti proprio Boniperti a portarlo alla Juventus. L’ex capitano bianconero ricorda così la figura del suo predecessore: «Boniperti è stato sicuramente il miglior rappresentante di juventinità. Io l’ho sempre visto così, nessuno è stato come lui, con quel carisma, con quella voglia, con quel sorriso, il petto in fuori e la testa alta sempre».