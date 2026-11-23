Le principali strategie adottate dalle società sportive per la vendita online di articoli e accessori dedicati ai supporter. Dalle tecniche di retail alle iniziative mirate di vendita al dettaglio, ecco le maggiori operazioni di merchandising adottate durante il Black Friday.
Le squadre producono una considerevole quantità di gadget e articoli sportivi per i propri tifosi. Prodotti che vengono venduti tramite i canali ufficiali del club o altri rivenditori autorizzati disponibili online. Questo innovativo ecosistema commerciale contribuisce in maniera significativa alla crescita del fatturato perché rappresenta un’imprescindibile modalità di promozione, contatto e fidelizzazione. Soprattutto durante il Black Friday, quando gli sconti e le attività promozionali determinano il picco stagionale di vendite.
L’impatto del Black Friday sui proventi generati dallo shopping online per le società sportive
La finestra temporale dedicata ai saldi prenatalizi è divenuta una vera e propria ricorrenza grazie all’elevata concentrazione di occasioni a disposizione dei consumatori. Compresi i tifosi che attendono questo appuntamento con un chiaro e preciso intento: acquistare determinati articoli a un prezzo scontato. Ecco la leva sfruttata dalle società di calcio che vogliono massimizzare i profitti e ridurre le scorte in magazzino perché non ci sono altri momenti così redditizi durante l’anno.
Il Black Friday è il principale artefice del cambiamento sopraggiunto nella pianificazione delle strategie di marketing adoperate dai club con una consolidata base di sostenitori, ma questo processo trae vigore e slancio dall’affermazione del commercio digitale. Un presupposto essenziale, data la rilevanza del traffico online per l’attività di promozione e vendita al dettaglio. Operazioni che richiedono la diffusione di annunci personalizzati e la sponsorizzazione immediata dei prodotti scontati. Tuttavia, per le squadre più blasonate sussistono dei canali preferenziali alimentati dalla notorietà e dall’ampiezza della platea di riferimento. Risorse in grado di generare un circolo virtuoso e apportare un ulteriore valore aggiunto ai proventi riconducibili al Black Friday.
Dinamiche di vendita e categorie merceologiche di maggior interesse commerciale
La domanda è mutata di pari passo con l’affermazione di nuove modalità di esposizione e acquisto della merce. Cambiamenti che hanno indotto anche una progressiva differenziazione dei prodotti disponibili a prezzi scontati durante l’atteso e agognato appuntamento col Black Friday. L’evento più appropriato per la vendita degli articoli meno legati all’attività sportiva, come sciarpe o felpe. Senza dimenticare gli accessori natalizi o gli oggetti per la casa che fungono da offerte di richiamo per i tifosi di qualsiasi club. Difatti, le squadre possono contare sul proprio posizionamento nell’immaginario culturale e proprio da tale status traggono i maggiori benefici economici perché l’estensione della percezione è alla base della diversificazione commerciale. Un vero e proprio capitale che le società di calcio possono utilizzare per ampliare l’offerta e includere qualunque oggetto in grado di esprimere uno spiccato senso di appartenenza. Ecco le ragioni che giustificano l’ampliamento dell’assortimento e la predisposizione di un catalogo con i seguenti articoli:
- Divise da gioco ufficiali
- Capi di abbigliamento streetwear
- Accessori e complementi d’arredo
Queste categorie contengono i prodotti più venduti online, ma la brand reputation e la diversificazione dell’offerta non rappresentano le uniche risorse strategiche a disposizione delle società di calcio. D’altronde, il senso di urgenza è il principale stimolo innescato dal Black Friday e dalla limitata finestra temporale concessa ai tifosi. Un incentivo associato alle dinamiche di acquisto che prevedono iniziative mirate e offerte personalizzate perché dai consumatori fidelizzati provengono i maggiori ricavi.