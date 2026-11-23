Le squadre producono una considerevole quantità di gadget e articoli sportivi per i propri tifosi. Prodotti che vengono venduti tramite i canali ufficiali del club o altri rivenditori autorizzati disponibili online. Questo innovativo ecosistema commerciale contribuisce in maniera significativa alla crescita del fatturato perché rappresenta un’imprescindibile modalità di promozione, contatto e fidelizzazione. Soprattutto durante il Black Friday, quando gli sconti e le attività promozionali determinano il picco stagionale di vendite.

L’impatto del Black Friday sui proventi generati dallo shopping online per le società sportive

La finestra temporale dedicata ai saldi prenatalizi è divenuta una vera e propria ricorrenza grazie all’elevata concentrazione di occasioni a disposizione dei consumatori. Compresi i tifosi che attendono questo appuntamento con un chiaro e preciso intento: acquistare determinati articoli a un prezzo scontato. Ecco la leva sfruttata dalle società di calcio che vogliono massimizzare i profitti e ridurre le scorte in magazzino perché non ci sono altri momenti così redditizi durante l’anno.

Il Black Friday è il principale artefice del cambiamento sopraggiunto nella pianificazione delle strategie di marketing adoperate dai club con una consolidata base di sostenitori, ma questo processo trae vigore e slancio dall’affermazione del commercio digitale. Un presupposto essenziale, data la rilevanza del traffico online per l’attività di promozione e vendita al dettaglio. Operazioni che richiedono la diffusione di annunci personalizzati e la sponsorizzazione immediata dei prodotti scontati. Tuttavia, per le squadre più blasonate sussistono dei canali preferenziali alimentati dalla notorietà e dall’ampiezza della platea di riferimento. Risorse in grado di generare un circolo virtuoso e apportare un ulteriore valore aggiunto ai proventi riconducibili al Black Friday.

Dinamiche di vendita e categorie merceologiche di maggior interesse commerciale

La domanda è mutata di pari passo con l’affermazione di nuove modalità di esposizione e acquisto della merce. Cambiamenti che hanno indotto anche una progressiva differenziazione dei prodotti disponibili a prezzi scontati durante l’atteso e agognato appuntamento col Black Friday. L’evento più appropriato per la vendita degli articoli meno legati all’attività sportiva, come sciarpe o felpe. Senza dimenticare gli accessori natalizi o gli oggetti per la casa che fungono da offerte di richiamo per i tifosi di qualsiasi club. Difatti, le squadre possono contare sul proprio posizionamento nell’immaginario culturale e proprio da tale status traggono i maggiori benefici economici perché l’estensione della percezione è alla base della diversificazione commerciale. Un vero e proprio capitale che le società di calcio possono utilizzare per ampliare l’offerta e includere qualunque oggetto in grado di esprimere uno spiccato senso di appartenenza. Ecco le ragioni che giustificano l’ampliamento dell’assortimento e la predisposizione di un catalogo con i seguenti articoli:

Divise da gioco ufficiali

Capi di abbigliamento streetwear

Accessori e complementi d’arredo

Queste categorie contengono i prodotti più venduti online, ma la brand reputation e la diversificazione dell’offerta non rappresentano le uniche risorse strategiche a disposizione delle società di calcio. D’altronde, il senso di urgenza è il principale stimolo innescato dal Black Friday e dalla limitata finestra temporale concessa ai tifosi. Un incentivo associato alle dinamiche di acquisto che prevedono iniziative mirate e offerte personalizzate perché dai consumatori fidelizzati provengono i maggiori ricavi.