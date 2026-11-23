Il Milan è pronto ad ampliare la sua direzione sportiva in vista del mercato di gennaio. Dopo una estate vissuta con il patron Gerry Cardinale in prima linea in sede di trattativa, insieme al CEO Massimo Calvelli, il club rossonero è vicino ad accogliere il suo nuovo Head of Football.
Infatti, come riporta il quotidiano tedesco Bild, Milan ed Eintracht Francoforte hanno trovato un accordo di massima per liberare Markus Krosche, dimessosi dal suo ruolo nel club tedesco ma comunque legato da un contratto appena rinnovato fino a giugno 2028. Il dirigente è da sempre il più grande obiettivo del Milan per ampliare la propria direzione sportiva fin da questa estate.
Krosche dovrebbe prendere possesso del suo nuovo ufficio a Casa Milan a partire dal 1° gennaio 2027, proprio alle porte del calcio mercato invernale che, come detto dal patron Gerry Cardinale, vedrà il Milan pronto a sfruttare le occasioni che si presenteranno per migliorare la rosa di Ruben Amorim, soprattutto ampliando le possibili scelte del tecnico portoghese.
L’accordo fra Milan ed Eintrcht, inoltre, prevederebbe un indennizzo in favore del club tedesco per liberare il dirigente dal contratto in essere. Una cifra che dalla Germania quantificano in 4 milioni di euro. Una scelta forte da parte del club di Cardinale che testimonia quando Krosche sia voluto dal patron rossonero per la sua parte sportiva. Con il suo ingresso, comunque, la centralità decisionale di Cardinale non dovrebbe essere in alcun modo messa in secondo piano con il proprietario del club che continuerà quindi a essere sempre presente nella vita del club, come dimostrato in questi mesi.