Articolo a cura di Eleni Stefania Kalapoda, architetta e urban designer con sede a New York, specializzata nella progettazione di impianti sportivi, strutture per l’intrattenimento e l’ospitalità, nonché membro dell’Autodesk Advisory Council. Durante la sua carriera ha collaborato con il team del Renzo Piano Building Workshop al progetto dello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center e ha lavorato presso Foster + Partners, lo studio che insieme a MANICA è stato incaricato di progettare il nuovo San Siro di Inter e Milan.
Pochi stadi del calcio italiano custodiscono tanti ricordi quanto il Bentegodi, teatro dello scudetto del 1985 e sede di alcune partite dei Mondiali del 1990. Per questo, quando il 30 settembre l’Hellas Verona ha presentato al Comune di Verona il proprio Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), proponendo un nuovo impianto da 30mila posti per un investimento di circa 300 milioni di euro, la decisione più significativa non riguardava né la capienza né il budget. Riguardava il luogo. Il club propone infatti di demolire il vecchio Bentegodi e costruire il nuovo stadio esattamente nella stessa area.
Una scelta la cui importanza va ben oltre Verona, perché offre una risposta alla questione centrale che il calcio italiano deve affrontare in vista di EURO 2032: come realizzare stadi moderni, capaci di generare ricavi, in tempi rapidi, con progetti credibili e con il sostegno delle rispettive città.
Stessa area, un nuovo modello economico
Il DOCFAP ha preso in esame diverse alternative: mantenere lo stadio esistente, ristrutturarlo, ricostruirlo oppure trasferirlo in un’altra zona. La conclusione è stata che la ricostruzione nell’attuale area rappresenta il miglior equilibrio tra fattibilità, tempistiche e benefici per la comunità. Una valutazione convincente.
Uno stadio non è soltanto un edificio: è anche un insieme di abitudini. Decenni di partite hanno plasmato il modo in cui i tifosi raggiungono l’impianto, i luoghi in cui si incontrano e il rapporto tra il quartiere e il calcio. Ricostruire lo stadio nella sua sede storica permette di preservare questo ecosistema: l’identità del club, i collegamenti di trasporto e un bacino d’utenza già consolidato, evitando le incertezze legate alla necessità di dotare di infrastrutture un’area completamente nuova alla periferia della città.
Questa soluzione semplifica anche la collaborazione con il settore pubblico. Il finanziamento sarebbe prevalentemente privato, sostenuto dalla proprietà del club, mentre la partecipazione pubblica sarebbe riservata agli interventi con il maggiore impatto urbanistico. È precisamente il modello che la legislazione italiana sugli stadi è stata pensata per favorire.
In Italia esistono già esempi che dimostrano come la ricostruzione nella stessa area possa funzionare. L’Udinese ha ricostruito il Friuli tribuna dopo tribuna, mantenendo nella struttura esistente il caratteristico arco della tribuna principale, e lo ha riaperto come Dacia Arena nel gennaio 2016. L’Atalanta ha trasformato progressivamente il proprio stadio di Bergamo a partire dal 2019, ottenendo quello che è diventato uno degli impianti più apprezzati della Serie A. Il Verona sta dunque scegliendo un percorso che può già contare su precedenti positivi nel calcio italiano.
Lo stadio temporaneo come scelta strategica
L’elemento più sottovalutato del progetto potrebbe essere anche quello apparentemente più semplice. Durante i circa tre anni di lavori, l’Hellas Verona disputerebbe le proprie partite presso il centro sportivo Olivieri di via Sogare, opportunamente ampliato in via temporanea. Nella stessa area verrebbero inoltre realizzati quattro nuovi campi destinati anche alle squadre giovanili, alla formazione femminile e alle attività sportive della comunità.
Non si tratta soltanto di una soluzione logistica, ma di una vera e propria strategia. I club che sono costretti a lasciare la propria città durante la ricostruzione dello stadio rischiano di perdere ciò che è più difficile recuperare: l’abitudine dei tifosi ad abbonarsi, la visibilità per la quale gli sponsor investono e i ricavi da giorno partita che contribuiscono alla sostenibilità economica della società.
Mantenere il calcio a Verona permette di proteggere questi rapporti. Inoltre, poiché gli investimenti nel centro Olivieri sono destinati a durare nel tempo, la soluzione temporanea lascerebbe un’eredità permanente a beneficio del calcio giovanile e femminile.
Uno stadio capace di funzionare tutti i giorni dell’anno
Il nuovo Bentegodi non è pensato per rimanere vuoto tra una partita e l’altra. Ristoranti, negozi, eventi aziendali, concerti, un museo dell’Hellas Verona e visite guidate allo stadio fanno tutti parte del programma. Il progetto prevede inoltre tribune più vicine al terreno di gioco, piena accessibilità e spazi hospitality adeguati a ospitare competizioni internazionali.
È qui che la progettazione determina il valore economico dell’impianto: suite capaci di ospitare una conferenza il martedì e un pranzo nel giorno della partita la domenica, aree di passaggio e servizi sufficientemente ampi e confortevoli per le famiglie e per il pubblico sempre più numeroso del calcio femminile, oltre a un percorso museale in grado di raccontare la storia dello scudetto del 1985 ai visitatori provenienti dal Lago di Garda e dal centro storico.
In una delle principali destinazioni turistiche italiane, un’infrastruttura tradizionalmente legata al giorno della partita può trasformarsi in uno spazio capace di generare attività e ricavi sette giorni su sette.Eleni Kalapoda
Progettare lo stadio insieme ai tifosi
Ad agosto, il club ha annunciato un’indagine rivolta agli abbonati, ai tifosi, ai partner commerciali e ai rappresentanti della città e del quartiere, con l’obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti su come dovrebbe essere il nuovo stadio. I risultati saranno utilizzati per contribuire alla definizione del progetto definitivo.
È l’approccio giusto. La vicinanza al campo, la visibilità dalle tribune, un’acustica capace di mantenere intensa l’atmosfera e spazi accoglienti per le famiglie e le tifose non sono semplici preferenze estetiche: sono elementi che contribuiscono a vendere abbonamenti, fidelizzare gli sponsor e preservare l’identità di un club attraverso le generazioni.
Un modello per EURO 2032
L’obiettivo del club è completare il nuovo stadio in tempo per la stagione 2031/32, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni e al completamento delle successive fasi progettuali. Una tempistica che permetterebbe a Verona di candidarsi a ospitare alcune partite di UEFA EURO 2032, il torneo che sarà organizzato congiuntamente da Italia e Turchia. Il calendario è ambizioso, ma credibile, proprio perché la scelta di ricostruire nell’area attuale elimina numerose incertezze.
Il progetto del Verona mostra rispetto per la storia, realismo sul piano finanziario e attenzione alle esigenze della città. Se verrà realizzato secondo le modalità proposte, il nuovo Bentegodi potrebbe diventare non soltanto una casa all’altezza della tradizione del club, ma anche un modello per il modo in cui l’Italia potrà ricostruire e modernizzare i propri stadi nei prossimi decenni.