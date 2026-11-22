Stessa area, un nuovo modello economico

Il DOCFAP ha preso in esame diverse alternative: mantenere lo stadio esistente, ristrutturarlo, ricostruirlo oppure trasferirlo in un’altra zona. La conclusione è stata che la ricostruzione nell’attuale area rappresenta il miglior equilibrio tra fattibilità, tempistiche e benefici per la comunità. Una valutazione convincente.

Uno stadio non è soltanto un edificio: è anche un insieme di abitudini. Decenni di partite hanno plasmato il modo in cui i tifosi raggiungono l’impianto, i luoghi in cui si incontrano e il rapporto tra il quartiere e il calcio. Ricostruire lo stadio nella sua sede storica permette di preservare questo ecosistema: l’identità del club, i collegamenti di trasporto e un bacino d’utenza già consolidato, evitando le incertezze legate alla necessità di dotare di infrastrutture un’area completamente nuova alla periferia della città.

Questa soluzione semplifica anche la collaborazione con il settore pubblico. Il finanziamento sarebbe prevalentemente privato, sostenuto dalla proprietà del club, mentre la partecipazione pubblica sarebbe riservata agli interventi con il maggiore impatto urbanistico. È precisamente il modello che la legislazione italiana sugli stadi è stata pensata per favorire.

In Italia esistono già esempi che dimostrano come la ricostruzione nella stessa area possa funzionare. L’Udinese ha ricostruito il Friuli tribuna dopo tribuna, mantenendo nella struttura esistente il caratteristico arco della tribuna principale, e lo ha riaperto come Dacia Arena nel gennaio 2016. L’Atalanta ha trasformato progressivamente il proprio stadio di Bergamo a partire dal 2019, ottenendo quello che è diventato uno degli impianti più apprezzati della Serie A. Il Verona sta dunque scegliendo un percorso che può già contare su precedenti positivi nel calcio italiano.

Lo stadio temporaneo come scelta strategica

L’elemento più sottovalutato del progetto potrebbe essere anche quello apparentemente più semplice. Durante i circa tre anni di lavori, l’Hellas Verona disputerebbe le proprie partite presso il centro sportivo Olivieri di via Sogare, opportunamente ampliato in via temporanea. Nella stessa area verrebbero inoltre realizzati quattro nuovi campi destinati anche alle squadre giovanili, alla formazione femminile e alle attività sportive della comunità.

Non si tratta soltanto di una soluzione logistica, ma di una vera e propria strategia. I club che sono costretti a lasciare la propria città durante la ricostruzione dello stadio rischiano di perdere ciò che è più difficile recuperare: l’abitudine dei tifosi ad abbonarsi, la visibilità per la quale gli sponsor investono e i ricavi da giorno partita che contribuiscono alla sostenibilità economica della società.

Mantenere il calcio a Verona permette di proteggere questi rapporti. Inoltre, poiché gli investimenti nel centro Olivieri sono destinati a durare nel tempo, la soluzione temporanea lascerebbe un’eredità permanente a beneficio del calcio giovanile e femminile.