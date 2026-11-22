Stellantis si prepara a interrompere gli investimenti nel motorsport, con una decisione che potrebbe portare all’uscita di alcuni dei suoi principali marchi dalle competizioni automobilistiche internazionali. L’annuncio ufficiale sarebbe atteso per la giornata di domani, nell’ambito della strategia di contenimento dei costi avviata dal gruppo.
A riportarlo è il quotidiano francese Le Figaro, secondo cui Peugeot sarebbe destinata ad abbandonare le competizioni endurance, mentre Citroën e Opel uscirebbero dalla Formula E, il campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche. Stellantis da parte sua non ha commentato le indiscrezioni, ma ha confermato che sono in programma due riunioni straordinarie con i rappresentanti dei dipendenti di Stellantis Motorsport, incontri che potrebbero essere legati alla riorganizzazione delle attività sportive.
L’eventuale disimpegno dalle competizioni automobilistiche si inserirebbe nel più ampio processo di revisione delle spese intrapreso dall’amministratore delegato Antonio Filosa, impegnato nel rilancio del gruppo dopo due anni caratterizzati dal calo delle vendite e della redditività.
Nei mesi scorsi, Filosa ha avviato un programma di efficientamento denominato Value Creation Program, che punta a generare risparmi per 6 miliardi di euro entro il 2028. Nonostante le misure adottate, il titolo Stellantis continua a scambiare su livelli minimi storici.
Per Peugeot non si tratterebbe del primo addio alle competizioni endurance per ragioni economiche. Il marchio francese, all’epoca parte del gruppo PSA, aveva già abbandonato la 24 Ore di Le Mans nel 2012 proprio con l’obiettivo di ridurre i costi, prima di fare ritorno nel 2022, dopo la fusione tra PSA e FCA che aveva portato alla nascita di Stellantis.
Resta invece da chiarire quale sarà il futuro delle altre attività sportive del gruppo, tra cui quella di Lancia nel mondo dei rally, anch’essa potenzialmente interessata da un eventuale ridimensionamento complessivo degli investimenti.