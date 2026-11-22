Stellantis si prepara a interrompere gli investimenti nel motorsport, con una decisione che potrebbe portare all’uscita di alcuni dei suoi principali marchi dalle competizioni automobilistiche internazionali. L’annuncio ufficiale sarebbe atteso per la giornata di domani, nell’ambito della strategia di contenimento dei costi avviata dal gruppo.

A riportarlo è il quotidiano francese Le Figaro, secondo cui Peugeot sarebbe destinata ad abbandonare le competizioni endurance, mentre Citroën e Opel uscirebbero dalla Formula E, il campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche. Stellantis da parte sua non ha commentato le indiscrezioni, ma ha confermato che sono in programma due riunioni straordinarie con i rappresentanti dei dipendenti di Stellantis Motorsport, incontri che potrebbero essere legati alla riorganizzazione delle attività sportive.