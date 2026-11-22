«Qualsiasi trattenuta effettuata da Blueco 22 Ltd su questa somma dovrà essere giustificata entro il 30 maggio 2027 e l’eventuale saldo residuo dovrà essere versato a Fordstam Ltd», si legge nel bilancio. I 150 milioni di sterline erano stati accantonati al momento dell’acquisizione per coprire potenziali passività legate alla gestione di Abramovich, proprietario del Chelsea per 19 anni. Tra queste rientrano eventuali sanzioni per violazioni dei regolamenti calcistici, oltre ai costi legali associati ai relativi procedimenti.

Come riportato dal quotidiano britannico The Times, è quanto emerge dall’ultimo bilancio di Fordstam , la società attraverso la quale l’ex proprietario russo controllava il Chelsea prima della vendita al consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital. Nel documento, Fordstam indica per la prima volta una scadenza precisa per il pagamento della somma trattenuta da Blueco 22 Ltd , la società che aveva acquisito il club londinese.

Roman Abramovich potrebbe ricevere altri 150 milioni di sterline dalla cessione del Chelsea , avvenuta nel maggio 2022 per 2,5 miliardi di sterline. La somma, trattenuta dagli acquirenti come garanzia per eventuali procedimenti e sanzioni legati alla precedente gestione del club, dovrà essere regolata entro il 30 maggio 2027, al netto delle eventuali deduzioni.

La questione assume particolare rilevanza alla luce delle sanzioni recentemente inflitte al Chelsea per pagamenti non dichiarati ad agenti e intermediari durante la precedente proprietà. Nel corso del 2026, infatti, il club è stato multato per 10 milioni di sterline dalla Premier League e per altri 10 milioni dalla Football Association. A queste si aggiunge la sanzione da 10 milioni di euro, pari a circa 8,6 milioni di sterline, comminata dalla UEFA nel 2023.

Tali importi, insieme alle eventuali spese legali, potrebbero essere detratti dalla somma accantonata, riducendo così il pagamento finale a favore di Fordstam. La stessa società, tuttavia, evidenzia nel bilancio alcune incertezze sulla possibilità di recuperare effettivamente il denaro. Il valore contabile della somma trattenuta è infatti indicato come pari a zero, alla luce dei dubbi sulla sua piena recuperabilità.

Nel frattempo, i conti di Fordstam mostrano un incremento del patrimonio netto. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, il patrimonio netto è salito di 77 milioni di sterline, raggiungendo 2,28 miliardi, principalmente grazie agli interessi maturati sulle somme derivanti dalla vendita del Chelsea. Queste risorse restano tuttavia congelate in seguito alle sanzioni imposte ad Abramovich dal Regno Unito dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Proprio la destinazione dei proventi della cessione continua a essere al centro di un confronto irrisolto tra l’ex proprietario del Chelsea e il governo britannico. Abramovich ha espresso la volontà di destinare il denaro alle vittime della guerra, senza limitazioni geografiche, mentre le autorità britanniche insistono affinché i fondi siano utilizzati esclusivamente per interventi umanitari in Ucraina.