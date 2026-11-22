La presentazione si è svolta presso la sede di Davines , azienda del territorio parmense guidata da Davide Bollati , alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro .

Il documento fotografa gli interventi realizzati dal club, dalla gestione energetica dello stadio Ennio Tardini e del centro sportivo di Collecchio alle iniziative contro lo spreco alimentare, fino ai programmi di inclusione sociale. Il report è stato redatto seguendo il Voluntary Standard europeo per la rendicontazione di sostenibilità, pur in assenza di specifici obblighi normativi.

Il Parma Calcio ha presentato il primo Report di Sostenibilità della propria storia , un documento realizzato su base volontaria per rendicontare le attività e i risultati raggiunti dal club in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). Il report prende in esame le stagioni sportive 2024/25 e 2025/26 e rappresenta il punto di partenza per misurare i progressi della società negli anni successivi.

Ambiente: energia rinnovabile, consumi e gestione delle risorse

Uno dei principali ambiti di intervento riguarda la sostenibilità ambientale, attraverso PlayGreen, il modello di gestione del Parma premiato a SMAU Innovazione 2025 e basato su un sistema certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015. Tra gli interventi realizzati figura il passaggio all’illuminazione LED dello stadio Ennio Tardini, completato nel 2025. La riduzione dei consumi elettrici consente ora di alimentare interamente dalla rete le partite disputate in notturna.

Inoltre, il fabbisogno di energia elettrica dello stadio e del Mutti Training Center è coperto al 100% da fonti rinnovabili, attraverso le garanzie di origine del GSE e l’impianto fotovoltaico di Collecchio, la cui produzione è aumentata del 50,9%. Nel complesso, il Parma ha registrato una riduzione dell’11,1% nel consumo di combustibili fossili, con una conseguente diminuzione delle emissioni di gas serra associate.

Il club è intervenuto anche sulla gestione delle risorse idriche. I campi da calcio sono stati progressivamente convertiti a essenze macroterme, che richiedono meno acqua e trattamenti antifungini, mentre l’installazione di sensori per il monitoraggio del terreno permette di regolare l’irrigazione sulla base dei dati rilevati.

Per limitare il consumo di plastica monouso, sono stati installati 20 erogatori d’acqua tra il Mutti Training Center, il Tardini e il centro sportivo Il Noce di Noceto. Dalla stagione 2024/25, l’intervento ha consentito di eliminare le bottiglie monouso in plastica dagli uffici e dalle sedi amministrative. Sul fronte dei rifiuti, nella stagione 2025/26 ne sono state prodotte 49,6 tonnellate, quasi interamente avviate a recupero, riutilizzo o riciclo, grazie anche all’introduzione della raccolta differenziata nelle principali strutture del club.

Dallo spreco alimentare ai progetti di inclusione

Accanto agli interventi ambientali, il report dedica spazio alle iniziative sociali sviluppate dal Parma sul territorio. Tra queste figura il progetto realizzato con Parma Non Spreca, che prevede il recupero del cibo preparato per le aree hospitality del Tardini e non consumato durante le partite casalinghe. Gli alimenti vengono raccolti e consegnati all’Emporio Market Solidale, che provvede alla distribuzione alle famiglie in difficoltà.

Nella stagione 2025/26 sono stati recuperati 390 chilogrammi di alimenti, permettendo di preparare circa 70 pasti completi dopo ciascuna partita. L’iniziativa coinvolge oltre 200 famiglie, per un totale di circa 700 persone, il 40% delle quali minorenni.

Un altro elemento centrale è rappresentato dalla collaborazione con Oxfam Italia, avviata nel 2024 e trasformata nel 2025 in una partnership triennale fino al 2027. Il programma riguarda la giustizia di genere, l’inclusione, la diversità e la tutela delle persone, con un sistema di safeguarding esteso anche agli adulti. La squadra femminile del Parma ricopre il ruolo di ambasciatrice del progetto.

A queste iniziative si affiancano le collaborazioni con associazioni e cooperative del territorio, attraverso progetti quali Parma Facciamo Squadra – Anolino Solidale, Always With Blue, Giocampus, Parma Special e il torneo Tardini for Special.