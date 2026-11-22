Il Parma Calcio ha presentato il primo Report di Sostenibilità della propria storia, un documento realizzato su base volontaria per rendicontare le attività e i risultati raggiunti dal club in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). Il report prende in esame le stagioni sportive 2024/25 e 2025/26 e rappresenta il punto di partenza per misurare i progressi della società negli anni successivi.
Il documento fotografa gli interventi realizzati dal club, dalla gestione energetica dello stadio Ennio Tardini e del centro sportivo di Collecchio alle iniziative contro lo spreco alimentare, fino ai programmi di inclusione sociale. Il report è stato redatto seguendo il Voluntary Standard europeo per la rendicontazione di sostenibilità, pur in assenza di specifici obblighi normativi.
La presentazione si è svolta presso la sede di Davines, azienda del territorio parmense guidata da Davide Bollati, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro.
Ambiente: energia rinnovabile, consumi e gestione delle risorse
Uno dei principali ambiti di intervento riguarda la sostenibilità ambientale, attraverso PlayGreen, il modello di gestione del Parma premiato a SMAU Innovazione 2025 e basato su un sistema certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015. Tra gli interventi realizzati figura il passaggio all’illuminazione LED dello stadio Ennio Tardini, completato nel 2025. La riduzione dei consumi elettrici consente ora di alimentare interamente dalla rete le partite disputate in notturna.
Inoltre, il fabbisogno di energia elettrica dello stadio e del Mutti Training Center è coperto al 100% da fonti rinnovabili, attraverso le garanzie di origine del GSE e l’impianto fotovoltaico di Collecchio, la cui produzione è aumentata del 50,9%. Nel complesso, il Parma ha registrato una riduzione dell’11,1% nel consumo di combustibili fossili, con una conseguente diminuzione delle emissioni di gas serra associate.
Il club è intervenuto anche sulla gestione delle risorse idriche. I campi da calcio sono stati progressivamente convertiti a essenze macroterme, che richiedono meno acqua e trattamenti antifungini, mentre l’installazione di sensori per il monitoraggio del terreno permette di regolare l’irrigazione sulla base dei dati rilevati.
Per limitare il consumo di plastica monouso, sono stati installati 20 erogatori d’acqua tra il Mutti Training Center, il Tardini e il centro sportivo Il Noce di Noceto. Dalla stagione 2024/25, l’intervento ha consentito di eliminare le bottiglie monouso in plastica dagli uffici e dalle sedi amministrative. Sul fronte dei rifiuti, nella stagione 2025/26 ne sono state prodotte 49,6 tonnellate, quasi interamente avviate a recupero, riutilizzo o riciclo, grazie anche all’introduzione della raccolta differenziata nelle principali strutture del club.
Dallo spreco alimentare ai progetti di inclusione
Accanto agli interventi ambientali, il report dedica spazio alle iniziative sociali sviluppate dal Parma sul territorio. Tra queste figura il progetto realizzato con Parma Non Spreca, che prevede il recupero del cibo preparato per le aree hospitality del Tardini e non consumato durante le partite casalinghe. Gli alimenti vengono raccolti e consegnati all’Emporio Market Solidale, che provvede alla distribuzione alle famiglie in difficoltà.
Nella stagione 2025/26 sono stati recuperati 390 chilogrammi di alimenti, permettendo di preparare circa 70 pasti completi dopo ciascuna partita. L’iniziativa coinvolge oltre 200 famiglie, per un totale di circa 700 persone, il 40% delle quali minorenni.
Un altro elemento centrale è rappresentato dalla collaborazione con Oxfam Italia, avviata nel 2024 e trasformata nel 2025 in una partnership triennale fino al 2027. Il programma riguarda la giustizia di genere, l’inclusione, la diversità e la tutela delle persone, con un sistema di safeguarding esteso anche agli adulti. La squadra femminile del Parma ricopre il ruolo di ambasciatrice del progetto.
A queste iniziative si affiancano le collaborazioni con associazioni e cooperative del territorio, attraverso progetti quali Parma Facciamo Squadra – Anolino Solidale, Always With Blue, Giocampus, Parma Special e il torneo Tardini for Special.
Gli obiettivi del Parma per il 2027
Il primo Report di Sostenibilità non si limita a fotografare i risultati raggiunti, ma definisce anche una serie di obiettivi con scadenze precise, approvati dal Senior Leadership Team del club.
Tra i principali impegni figurano:
- Stagione 2026/27: definizione e pubblicazione della Strategia di Sostenibilità del Parma;
- Gennaio 2027: avvio dell’analisi delle emissioni indirette di Scope 3 e introduzione di criteri ESG nella selezione dei fornitori;
- Marzo 2027: adozione di un piano operativo su diversità, equità e inclusione, insieme alla revisione del Codice Etico;
- Aprile 2027: confronto con i fornitori di trasporto per individuare soluzioni a minore impatto ambientale;
- Giugno 2027: conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere;
- Ottobre 2027: pubblicazione del nuovo Report di Sostenibilità e adozione di una politica unitaria in materia.
Il club punta inoltre a valorizzare queste iniziative nell’ambito di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, contribuendo alla diffusione di comportamenti sostenibili tra le nuove generazioni. «Questo Report di Sostenibilità non è un punto d’arrivo, ma la naturale evoluzione di un percorso avviato negli ultimi anni», ha spiegato Stefano Perrone, Chief Operations Officer del Parma.
«In una prima fase abbiamo costruito solide fondamenta organizzative, ottenendo le certificazioni internazionali ISO 14001 per la gestione ambientale e ISO 45001 per la salute e la sicurezza sul lavoro; oggi, adottando volontariamente lo standard europeo di rendicontazione VS, compiamo il passo decisivo dal qualitativo al quantitativo, rendendo pubblici e misurabili i nostri numeri lungo tutti i pilastri ESG».
L’obiettivo della società è dunque integrare progressivamente la sostenibilità nei processi operativi e nella gestione del club, attraverso indicatori misurabili e un percorso di rendicontazione periodica che coinvolga anche i rapporti con il territorio e con i partner commerciali.