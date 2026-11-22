Il mercato invernale si avvicina e, con esso, le valutazioni delle società italiane sulle possibili operazioni in entrata e in uscita. Tra calciatori poco utilizzati, possibili occasioni di mercato e necessità di intervenire sulle rose, la sessione di gennaio rappresenterà un passaggio importante per diversi club, soprattutto per quelli impegnati anche nelle competizioni europee.

Le strategie delle società dovranno però tenere conto non soltanto degli aspetti economici e delle esigenze tecniche degli allenatori, ma anche delle disposizioni UEFA sulla registrazione dei calciatori. Il calendario delle competizioni continentali e le scadenze previste dai regolamenti potrebbero infatti condizionare le tempistiche delle trattative, spingendo alcuni club a valutare con particolare attenzione il momento in cui perfezionare eventuali trasferimenti.