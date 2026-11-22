«Per la seconda volta in tre gare si è verificato un episodio inaccettabile tra i nostri piloti, e questo non può continuare», si legge nella nota diffusa dalla Ferrari dopo la gara statunitense. Parole che confermano la tensione all’interno del team, già alle prese con le conseguenze del precedente confronto in pista tra Leclerc e Hamilton in Messico.

La Ferrari attacca duramente i propri piloti dopo lo scontro tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas. La scuderia di Maranello ha diffuso un comunicato ufficiale attraverso il team principal Fred Vasseur , che ha espresso tutta la propria insoddisfazione per il nuovo incidente tra i due compagni di squadra, il secondo nelle ultime tre gare.

Vasseur ha ricordato come la scuderia avesse già chiarito ai due piloti la necessità di evitare episodi che potessero compromettere il risultato della squadra. «In Brasile abbiamo dato un messaggio molto chiaro a entrambi e oggi, durante la gara, abbiamo ricordato loro di pensare alla squadra quando si trovavano a lottare tra loro», ha spiegato.

L’incidente di Las Vegas: cosa è successo tra Hamilton e Leclerc

Il contatto si è verificato nel corso del 38° giro del Gran Premio di Las Vegas, quando Leclerc ha tentato un sorpasso all’interno su Hamilton, provocando una collisione tra le due monoposto. I commissari hanno attribuito la responsabilità dell’episodio al monegasco, infliggendogli una penalità di dieci secondi che lo ha fatto retrocedere dal sesto al decimo posto. Hamilton ha invece concluso la gara in settima posizione, dopo aver scontato un’altra penalità di dieci secondi per un episodio differente.

«Naturalmente, in una gara di questo tipo non è possibile congelare le posizioni perché, con l’effetto della scia, se rallenti la vettura che ti segue ti supera. Ma i nostri piloti avrebbero dovuto gestire la situazione diversamente, come hanno fatto altri compagni di squadra sia davanti sia dietro di loro», ha sottolineato Vasseur. Il team principal ha poi puntato il dito contro il comportamento dei piloti e le conseguenze per l’intera organizzazione Ferrari, evidenziando come l’incidente abbia compromesso la possibilità di ottenere un risultato migliore.