Ma dove vedere Sassuolo-Genoa in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

I neroverdi si trovano attualmente attualmente diciassettesimi in classifica con 8 punti e hanno bisogno di un risultato positivo per uscire dalla zona retrocessione. La partita rappresenta inoltre il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina del Sassuolo. Il Genoa, tredicesimo dopo le prime undici giornate, cerca invece punti importanti per consolidare la propria posizione e allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

La dodicesima della Serie A 2026/27 continua domenica 22 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Sassuolo e Genoa , in programma al Mapei Stadium a Reggio Emilia . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Sassuolo Genoa in tv

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Sassuolo Genoa in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Sassuolo-Genoa sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Sassuolo Genoa in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Sassuolo Genoa in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Sassuolo-Genoa è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Sassuolo Genoa, quando si gioca

L’appuntamento con Sassuolo-Genoa è fissato per domenica 22 novembre 2026 alle ore 15.00 al Mapei Stadium a Reggio Emilia. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

Il Sassuolo proverà a sfruttare il fattore campo per rilanciare il proprio percorso in campionato e allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Genoa proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa e guadagnare punti importanti.