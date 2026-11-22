Ma dove vedere Juventus-Venezia in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

I bianconeri, attualmente settimi in classifica, cercano una vittoria per dare continuità ai propri risultati e avvicinarsi alla zona europea. Dall’altra parte, il Venezia vuole provare a strappare punti importanti in trasferta per migliorare la propria posizione in campionato e allontanarsi da una scomoda diciannovesima posizione.

La dodicesima della Serie A 2026/27 continua domenica 22 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Juventus e Venezia , in programma all’Allianz Stadium di Torino . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12.30 .

Dove vedere Juventus Venezia in tv

Juventus-Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12.30. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Juventus Venezia in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Juventus-Venezia sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Juventus Venezia in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Juventus Venezia in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Juventus-Venezia è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Juventus Venezia, quando si gioca

L’appuntamento con Juventus-Venezia è fissato per domenica 22 novembre 2026 alle ore 12.30 all’Allianz Stadium di Torino. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Spalletti sfrutterà il fattore campo per guadagnare punti importanti, mentre il Venezia cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa e allontanarsi dalla zona retrocessione.