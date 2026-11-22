Ma dove vedere Bologna-Udinese in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

I rossoblu, attualmente ottavi in classifica, cercano una vittoria per dare continuità ai propri risultati e avvicinarsi alla zona europea. Dall’altra parte, l’Udinese è protagonista di un brutto inizio di stagione e cerca il riscatto per rilanciare il proprio cammino in Serie A.

La dodicesima della Serie A 2026/27 continua domenica 22 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Bologna e Udinese , in programma allo Stadio Renato Dall’Ara a Bologna . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Bologna Udinese in tv

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Bologna Udinese in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Bologna-Udinese sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Bologna Udinese in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Bologna Udinese in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Bologna-Udinese è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Bologna Udinese, quando si gioca

L’appuntamento con Bologna-Udinese è fissato per domenica 22 novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Renato dall’Ara a Bologna. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione emiliana sfrutterà il fattore campo per guadagnare punti importanti e confermarsi nelle prime 10 posizioni in classifica, mentre l’Udinese cercherà di allontanarsi dalla zona retrocessione.