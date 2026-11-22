Ma dove vedere Atalanta-Inter in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

L’Atalanta torna a giocare in casa dopo la pausa nazionale e cerca continuità dopo la vittoria contro il Monza nell’undicesima giornata. Sul campo, la formazione di Maurizio Sarri cerca quindi punti importanti per rilanciarsi in campionato dopo un inizio complicato, ma l’avversaria non è assolutamente da sottovalutare. L’Inter si trova infatti in seconda posizione ad un solo punto dalla Lazio e proverà a mettere in difficoltà i proprietari di casa per ottenere punti pesanti per quanto riguarda la corsa scudetto.

La dodicesima della Serie A 2026/27 prosegue domenica 22 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Atalanta e Inter , in programma alla New Balance Arena a Bergamo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Atalanta Inter in tv

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Atalanta Inter in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Atalanta-Inter sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Atalanta Inter in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Atalanta Inter in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Atalanta-Inter è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Atalanta Inter, quando si gioca

L’appuntamento con Atalanta-Inter è fissato per domanica 23 novembre 2026 alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

L’Atalanta proverà a conquistare punti importanti per raggiungere la zona più alta della classifica, mentre la formazione di Chivu scenderà in campo per guadagnarsi la prima posizione in Serie A.