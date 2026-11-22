A ribadire la posizione della confederazione africana è stato il presidente Patrice Motsepe , intervenuto durante l’assemblea generale ordinaria della CAF ad Abuja, in Nigeria. Motsepe ha confermato l’appoggio delle 54 federazioni affiliate alla candidatura di Infantino, che dovrà confrontarsi con quelle di Philippe Diallo , presidente della Federcalcio francese, e Kozo Tashima , presidente onorario della Federcalcio giapponese.

Infantino, presente all’assemblea, ha ribadito la volontà di mantenere lo sviluppo del calcio africano tra le priorità della FIFA. «Troverete sempre in me e nella FIFA un partner fidato, un fratello su cui contare, per fare in modo che i sogni che tutti condividiamo, quelli dei bambini di Abuja, Città del Capo, Il Cairo e di tutta l’Africa, possano diventare realtà», ha affermato.

«Negli ultimi cinque anni, da quando sono presidente della CAF, ho potuto constatare il suo profondo impegno. Gianni, hai il nostro sostegno tra le 54 federazioni affiliate alla CAF», ha dichiarato Motsepe, confermando una posizione già espressa in passato dalla confederazione africana.

Infantino ha sottolineato la crescita degli investimenti destinati alle federazioni durante i suoi mandati. «Quando sono stato eletto per la prima volta, nel 2016, ogni federazione riceveva dalla FIFA 250mila dollari all’anno, ovvero un milione di dollari ogni quattro anni per lo sviluppo del calcio», ha ricordato.

«Ora, dieci anni dopo, riceverete 25 milioni di dollari da investire nello sviluppo del calcio. E lavoreremo per aumentare ulteriormente questa cifra. Perché ve lo meritate. Perché i vostri giovani se lo meritano», ha aggiunto il presidente della FIFA. Infantino ha quindi ribadito che le risorse della FIFA devono essere destinate alla crescita del movimento calcistico, attraverso investimenti nelle infrastrutture, nei programmi di sviluppo e nella creazione di nuove opportunità.

«I soldi della FIFA sono i vostri soldi, e voi li investite nelle infrastrutture, nello sviluppo e nelle opportunità. Crediamo nell’Africa, perché amiamo l’Africa, perché siamo Africa», ha concluso. Il sostegno della CAF arriva a distanza di appena un giorno da quello della CONMEBOL, che venerdì aveva riaffermato all’unanimità il proprio appoggio alla ricandidatura di Infantino, con tutte e dieci le federazioni sudamericane schierate a favore del presidente uscente.