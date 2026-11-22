Gianni Infantino incassa un nuovo sostegno nella corsa alla presidenza della FIFA, in vista delle elezioni in programma nel marzo 2027 in Marocco. Dopo l’appoggio unanime della CONMEBOL, arrivato nei giorni scorsi, anche la Confederazione calcistica africana (CAF) ha confermato il proprio sostegno alla ricandidatura del dirigente svizzero, che punta a ottenere un nuovo mandato alla guida del massimo organismo calcistico mondiale.
A ribadire la posizione della confederazione africana è stato il presidente Patrice Motsepe, intervenuto durante l’assemblea generale ordinaria della CAF ad Abuja, in Nigeria. Motsepe ha confermato l’appoggio delle 54 federazioni affiliate alla candidatura di Infantino, che dovrà confrontarsi con quelle di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, e Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese.
«Negli ultimi cinque anni, da quando sono presidente della CAF, ho potuto constatare il suo profondo impegno. Gianni, hai il nostro sostegno tra le 54 federazioni affiliate alla CAF», ha dichiarato Motsepe, confermando una posizione già espressa in passato dalla confederazione africana.
Infantino, presente all’assemblea, ha ribadito la volontà di mantenere lo sviluppo del calcio africano tra le priorità della FIFA. «Troverete sempre in me e nella FIFA un partner fidato, un fratello su cui contare, per fare in modo che i sogni che tutti condividiamo, quelli dei bambini di Abuja, Città del Capo, Il Cairo e di tutta l’Africa, possano diventare realtà», ha affermato.
L’appuntamento è stato anche l’occasione per confermare un importante incremento delle risorse economiche destinate alle federazioni nazionali attraverso il programma FIFA Forward 4.0. Il piano prevede infatti di portare i contributi destinati a ciascuna federazione dagli attuali 8 milioni di dollari a 25 milioni di dollari nell’arco di quattro anni, più che triplicando le risorse disponibili per lo sviluppo del calcio.
L’aumento dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio 2027, circa tre mesi prima delle elezioni presidenziali della FIFA. La proposta, già anticipata lo scorso ottobre, dovrà essere ratificata dal Consiglio FIFA nella riunione prevista per dicembre.
Infantino ha sottolineato la crescita degli investimenti destinati alle federazioni durante i suoi mandati. «Quando sono stato eletto per la prima volta, nel 2016, ogni federazione riceveva dalla FIFA 250mila dollari all’anno, ovvero un milione di dollari ogni quattro anni per lo sviluppo del calcio», ha ricordato.
«Ora, dieci anni dopo, riceverete 25 milioni di dollari da investire nello sviluppo del calcio. E lavoreremo per aumentare ulteriormente questa cifra. Perché ve lo meritate. Perché i vostri giovani se lo meritano», ha aggiunto il presidente della FIFA. Infantino ha quindi ribadito che le risorse della FIFA devono essere destinate alla crescita del movimento calcistico, attraverso investimenti nelle infrastrutture, nei programmi di sviluppo e nella creazione di nuove opportunità.
«I soldi della FIFA sono i vostri soldi, e voi li investite nelle infrastrutture, nello sviluppo e nelle opportunità. Crediamo nell’Africa, perché amiamo l’Africa, perché siamo Africa», ha concluso. Il sostegno della CAF arriva a distanza di appena un giorno da quello della CONMEBOL, che venerdì aveva riaffermato all’unanimità il proprio appoggio alla ricandidatura di Infantino, con tutte e dieci le federazioni sudamericane schierate a favore del presidente uscente.