A riportarlo è il quotidiano britannico The Guardian, secondo cui la cessione della quota di minoranza detenuta da Brady nel Birmingham , avvenuta all’inizio di novembre dopo tre anni, sarebbe stata funzionale proprio a preparare un possibile investimento nel Chelsea.

L’ex campione di football americano avrebbe già costruito rapporti con la proprietà dei Blues. Brady era stato infatti ospite del Chelsea in occasione della finale del Mondiale per Club 2025, disputata nel New Jersey e vinta dalla formazione londinese per 3-0 contro il Paris Saint-Germain. Al termine dell’incontro aveva anche festeggiato il successo insieme ai calciatori.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, Brady avrebbe inoltre un buon rapporto con Behdad Eghbali, figura di riferimento di Clearlake Capital, il fondo che controlla attualmente l’86,5% del Chelsea dopo l’uscita dall’azionariato di Todd Boehly e Mark Walter, che hanno ceduto le rispettive partecipazioni lo scorso settembre.

L’eventuale ingresso dell’ex quarterback rappresenterebbe un nuovo investimento nel calcio inglese. Brady era entrato nel capitale del Birmingham City nell’agosto 2023, meno di un anno dopo il suo secondo e definitivo ritiro dalla NFL, in seguito all’acquisizione del club da parte di Knighthead Capital, società guidata da Tom Wagner.

Durante la sua esperienza a Birmingham, Brady aveva assunto la carica di presidente dell’advisory board del club, ricoprendo anche un ruolo di primo piano nel documentario “Built in Birmingham: Brady & The Blues”, distribuito da Amazon Prime Video nel 2025.