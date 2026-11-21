È morto all’età di 78 anni Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane . Secondo le prime ricostruzioni, De Gennaro si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana, dove è stato trovato nella mattinata di sabato 21 novembre. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

De Gennaro era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di depistaggio, nell’ambito degli accertamenti che riguardano anche la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino. Nei giorni scorsi la Procura aveva chiesto per lui una misura cautelare, richiesta respinta dal giudice per le indagini preliminari. I magistrati avevano successivamente presentato ricorso al Tribunale del Riesame.

L’inchiesta punta a chiarire eventuali responsabilità di esponenti degli apparati istituzionali nelle attività che avrebbero ostacolato la ricostruzione della strage. Al centro degli approfondimenti investigativi figurano anche i rapporti tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile di Palermo, ritenuto dagli inquirenti una figura centrale nel depistaggio delle prime indagini sull’attentato.

Le contestazioni nei confronti dell’ex capo della Polizia erano ancora allo stadio di ipotesi investigative, senza che fosse stata accertata alcuna responsabilità penale. Il giudice che aveva respinto la richiesta cautelare aveva inoltre espresso una valutazione differente rispetto alla ricostruzione accusatoria.

De Gennaro aveva ricoperto numerosi incarichi di vertice nelle istituzioni italiane, tra cui quello di capo della Polizia dal 2000 al 2007, oltre a ruoli di responsabilità nell’intelligence e nella pubblica amministrazione. La sua morte arriva nel pieno di una nuova fase giudiziaria legata a una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana.