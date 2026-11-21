Come riportato dal Corriere dello Sport, l’area destinata alla nuova struttura dovrebbe raggiungere complessivamente i 18 ettari , con un progetto che prevede la realizzazione di dieci campi da calcio, un mini stadio e una serie di edifici destinati alle attività sportive, amministrative e mediche del club.

In particolare, circa due terzi della superficie saranno destinati ai campi di allenamento e al mini stadio, che dovrebbe ospitare le partite della formazione Primavera, sia in campionato sia in UEFA Youth League. La parte restante sarà invece riservata agli edifici e alle strutture di supporto.

Il progetto comprenderà spogliatoi, uffici, palestre, strutture mediche, aree relax e spazi per la ristorazione, oltre a una foresteria destinata a ospitare i tesserati. È prevista anche la realizzazione di un laghetto artificiale, all’interno di un complesso caratterizzato da ampie aree verdi.

Per quanto riguarda le tempistiche, il Napoli sta completando la documentazione necessaria per avviare la procedura ZES, funzionale al cambio di destinazione d’uso dei terreni, attualmente agricoli, per consentirne l’utilizzo a fini sportivi. Una volta perfezionata l’acquisizione e completati gli adempimenti previsti, potranno partire i lavori.

L’obiettivo è aprire il cantiere nel mese di marzo, procedendo per fasi. I primi interventi riguarderanno la realizzazione delle recinzioni perimetrali, dei primi due campi di allenamento e degli spogliatoi. Il club punta a trasferire la prima squadra da Castel Volturno alla nuova struttura di Qualiano già dopo i ritiri estivi, utilizzando inizialmente le infrastrutture che saranno state completate.