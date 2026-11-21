Prende forma il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli, che sorgerà a Qualiano, in località Pozzo Nuovo, a circa 30 chilometri dal centro della città. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha firmato un preliminare di compravendita condizionato per l’acquisizione di 13 ettari di terreno, ai quali potrebbero aggiungersene altri cinque, attualmente oggetto di un’opzione di acquisto.
Come riportato dal Corriere dello Sport, l’area destinata alla nuova struttura dovrebbe raggiungere complessivamente i 18 ettari, con un progetto che prevede la realizzazione di dieci campi da calcio, un mini stadio e una serie di edifici destinati alle attività sportive, amministrative e mediche del club.
In particolare, circa due terzi della superficie saranno destinati ai campi di allenamento e al mini stadio, che dovrebbe ospitare le partite della formazione Primavera, sia in campionato sia in UEFA Youth League. La parte restante sarà invece riservata agli edifici e alle strutture di supporto.
Il progetto comprenderà spogliatoi, uffici, palestre, strutture mediche, aree relax e spazi per la ristorazione, oltre a una foresteria destinata a ospitare i tesserati. È prevista anche la realizzazione di un laghetto artificiale, all’interno di un complesso caratterizzato da ampie aree verdi.
Per quanto riguarda le tempistiche, il Napoli sta completando la documentazione necessaria per avviare la procedura ZES, funzionale al cambio di destinazione d’uso dei terreni, attualmente agricoli, per consentirne l’utilizzo a fini sportivi. Una volta perfezionata l’acquisizione e completati gli adempimenti previsti, potranno partire i lavori.
L’obiettivo è aprire il cantiere nel mese di marzo, procedendo per fasi. I primi interventi riguarderanno la realizzazione delle recinzioni perimetrali, dei primi due campi di allenamento e degli spogliatoi. Il club punta a trasferire la prima squadra da Castel Volturno alla nuova struttura di Qualiano già dopo i ritiri estivi, utilizzando inizialmente le infrastrutture che saranno state completate.
Il centro sportivo sorgerà in una zona nella quale sono già presenti altre strutture dedicate allo sport, tra cui lo stadio comunale Santo Stefano e la Tennis Padel Academy. Sul fronte dei collegamenti, a circa due chilometri dall’area si trova la stazione ferroviaria di Qualiano-Giugliano, conosciuta anche come Ponte Riccio. Il Comune potrebbe valutare l’attivazione di un servizio di bus-navetta per facilitare gli spostamenti verso il nuovo centro sportivo.
Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha sottolineato l’importanza dell’operazione per il territorio, spiegando che la trattativa con il Napoli è durata circa tre anni. «La scelta di De Laurentiis ci inorgoglisce. Quest’opera porterà sviluppo, economia, indotto e orgoglio alla nostra città, ma servirà grande responsabilità», ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando le ricadute attese dall’investimento.
Il progetto rappresenta dunque un passaggio importante per il futuro delle infrastrutture del Napoli, con l’obiettivo di dotare il club di un centro sportivo di proprietà capace di accogliere la prima squadra, il settore giovanile e le attività amministrative, superando l’attuale sistemazione di Castel Volturno.