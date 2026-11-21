La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. In vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani proseguono gli incontri con le diverse componenti del calcio italiano per presentare i rispettivi programmi e raccogliere i consensi necessari per conquistare la guida della Federcalcio.

Come riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane i due candidati saranno protagonisti di appuntamenti con le società di Serie B e Serie C, chiamate a esprimere il proprio voto nell’assemblea elettiva. Incontri – che si aggiungono a quelli one to one con i club di Serie A ancora indecisi, svelati da Calcio e Finanza – che rappresenteranno un’occasione per approfondire le proposte dei due contendenti e chiarire le rispettive posizioni sui principali temi legati al futuro del calcio italiano.