La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. In vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani proseguono gli incontri con le diverse componenti del calcio italiano per presentare i rispettivi programmi e raccogliere i consensi necessari per conquistare la guida della Federcalcio.
Come riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane i due candidati saranno protagonisti di appuntamenti con le società di Serie B e Serie C, chiamate a esprimere il proprio voto nell’assemblea elettiva. Incontri – che si aggiungono a quelli one to one con i club di Serie A ancora indecisi, svelati da Calcio e Finanza – che rappresenteranno un’occasione per approfondire le proposte dei due contendenti e chiarire le rispettive posizioni sui principali temi legati al futuro del calcio italiano.
Il primo appuntamento riguarderà la Lega Serie B. Le società cadette incontreranno Galliani lunedì 30 novembre, mentre il giorno successivo, martedì 1° dicembre, sarà il turno di Malagò. I due candidati avranno così la possibilità di illustrare separatamente i rispettivi programmi ai club di una componente che rappresenta il 6% dei voti nell’assemblea federale.
Pochi giorni più tardi sarà invece il turno della Serie C. Per il 4 dicembre, all’indomani dell’assemblea della Lega Pro, è infatti in programma un confronto con entrambi i candidati alla presidenza della FIGC. Anche in questo caso, l’obiettivo sarà quello di approfondire le rispettive proposte davanti ai rappresentanti delle società, con la Lega Pro che esprime il 17% dei voti nell’assemblea elettiva.
Parallelamente, Malagò e Galliani continuano a lavorare per consolidare i consensi all’interno della Lega Serie A, mentre resta ancora da definire un eventuale appuntamento con la Lega Nazionale Dilettanti. Quest’ultima rappresenta una componente particolarmente rilevante, considerando che dispone del 34% dei voti e potrebbe quindi avere un peso decisivo nell’esito della sfida.
Il calendario degli incontri si inserisce dunque nella fase conclusiva della campagna elettorale, con Malagò e Galliani impegnati a confrontarsi con le diverse anime del sistema calcistico nazionale prima dell’assemblea del 14 dicembre, chiamata a scegliere il prossimo presidente della FIGC.