Ufficializzate lo scorso week end le candidature di Adriano Galliani (appoggiato da Associazione Calciatori e da Associazione Allenatori) e Giovanni Malagò (dalla Lega Serie A) è entrata nel vivo la campagna elettorale per la presidenza della FIGC, il cui voto è in programma lunedì 14 dicembre. E come aveva anticipato Calcio e Finanza a suo tempo sono ormai cominciati gli incontri one-to one tra i due candidati e i soggetti elettori, mentre nelle prossime settimane sono previsti appuntamenti collettivi con la Serie B e la Serie C.

Questi faccia a faccia d’altronde sono la naturale conseguenza del fatto che nella maggioranza delle componenti con diritto di voto le preferenze saranno individuali, ovvero ogni club voterà per se stesso, e non secondo l’indicazione della serie di appartenenza (per il regolamento elettorale nel dettaglio si legga l’articolo dello scorso 29 ottobre).