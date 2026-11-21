Si chiude l’ultimo contenzioso rimasto aperto nel percorso verso le elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il prossimo 14 dicembre. Adriano Galliani, candidato alla guida della Federcalcio insieme a Giovanni Malagò, ha infatti deciso di rinunciare anche all’esame nel merito del ricorso presentato contro la costituzione della Commissione incaricata di verificare le candidature alla presidenza e al Consiglio federale.

Di conseguenza, non si terrà l’udienza del Tribunale federale nazionale (TFN) prevista per il 24 novembre, che avrebbe dovuto esaminare la questione sollevata dall’ex dirigente del Monza. La decisione arriva dopo che Galliani aveva già rinunciato all’istanza cautelare, portando il TFN a dichiarare, lo scorso 13 novembre, il «non luogo a provvedere» e a rinviare la trattazione del merito proprio al 24 novembre.