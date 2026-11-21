Si chiude l’ultimo contenzioso rimasto aperto nel percorso verso le elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il prossimo 14 dicembre. Adriano Galliani, candidato alla guida della Federcalcio insieme a Giovanni Malagò, ha infatti deciso di rinunciare anche all’esame nel merito del ricorso presentato contro la costituzione della Commissione incaricata di verificare le candidature alla presidenza e al Consiglio federale.
Di conseguenza, non si terrà l’udienza del Tribunale federale nazionale (TFN) prevista per il 24 novembre, che avrebbe dovuto esaminare la questione sollevata dall’ex dirigente del Monza. La decisione arriva dopo che Galliani aveva già rinunciato all’istanza cautelare, portando il TFN a dichiarare, lo scorso 13 novembre, il «non luogo a provvedere» e a rinviare la trattazione del merito proprio al 24 novembre.
Con quest’ultimo passaggio viene dunque meno anche il procedimento ancora pendente davanti alla giustizia sportiva, eliminando un ulteriore elemento di incertezza in vista dell’appuntamento elettorale di dicembre. La rinuncia segue un’altra decisione assunta da Galliani nei giorni scorsi. Lunedì scorso, infatti, il candidato aveva scelto di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, validata due giorni prima dal segretario generale della FIGC, Marco Brunelli.
Una scelta che aveva fatto venir meno anche le possibili contestazioni legate al caso della doppia firma del Genoa, emerso in relazione al sostegno alle candidature per la presidenza federale. Con la rinuncia al ricorso sulla Commissione di verifica si chiude quindi il fronte dei contenziosi ancora aperti, mentre prosegue il percorso che porterà all’assemblea elettiva del 14 dicembre 2026, quando Galliani e Malagò si contenderanno la presidenza della FIGC.