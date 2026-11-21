Ma dove vedere Parma-Roma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Parma si prepara ad ospitare la Roma in casa. I gialloblù, attualmente sedicesimi in classifica con 8 punti, sono alla ricerca di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Situazione diversa per i giallorossi, terzi a quota 27 punti e reduci da tre vittorie consecutive in campionato.

La dodicesima della Serie A 2026/27 parte sabato 21 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Parma e Roma , in programma allo Stadio Ennio Tardini di Parma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

Dove vedere Parma Roma in tv

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.00. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Parma Roma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Parma-Roma sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Parma Roma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Parma Roma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Parma-Roma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Parma Roma, quando si gioca

L’appuntamento con Parma-Roma è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle ore 18.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Gasperini proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa e guadagnare punti importanti importanti per raggiungere la vetta della classifica. Il Parma ha invece bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.