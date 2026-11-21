Ma dove vedere Lazio-Lecce in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Lazio torna a giocare in casa dopo la pausa nazionale e nonostante gli ottimi risultati della squadra, continua la protesta dei tifosi laziali contro Lotito, che anche in questo caso non saranno presenti all’Olimpico. Sul campo, la formazione di Gennaro Gattuso cerca punti importanti per proseguire il proprio cammino positivo in campionato e mantenere la prima posizione. Il Lecce punta invece a conquistare un risultato positivo lontano da casa per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

La dodicesima della Serie A 2026/27 parte sabato 21 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Lazio e Lecce , in programma allo Stadio Olimpico di Roma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Lazio Lecce in tv

Lazio-Lecce sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Lazio Lecce in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Lazio-Lecce sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Lazio Lecce in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Lazio Lecce in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Lazio-Lecce è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Lazio Lecce, quando si gioca

L’appuntamento con Lazio-Lecce è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

La Lazio proverà a conquistare punti importanti per consolidare la prima posizione in classifica, mentre il Lecce proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa.