Ma dove vedere Como-Cagliari in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La dodicesima della Serie A 2026/27 parte sabato 21 novembre, dopo la pausa dedicata alla UEFA Nations League , con la sfida tra Como e Cagliari , in programma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Como Cagliari in tv

Como-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della dodicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Como Cagliari in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como-Cagliari sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Como Cagliari in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Como Cagliari in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Como-Cagliari è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Como Cagliari, quando si gioca

L’appuntamento con Como-Cagliari è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La sfida è valida per la dodicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione lariana proverà a riscattarsi dopo l’ultima giornata, mentre Il Cagliari proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa per guadagnare punti importanti.