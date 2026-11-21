In particolare, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale del Riesame , che lo scorso aprile aveva confermato il sequestro dei dispositivi effettuato a marzo. La Cassazione ha quindi disposto la restituzione immediata di quanto sequestrato, senza che gli inquirenti possano trattenerne una copia. A dare esecuzione al provvedimento dovrà essere l’ufficio del pubblico ministero.

La Corte di Cassazione ha disposto l’immediata restituzione del computer e del telefono cellulare sequestrati a Christian Malangone , direttore generale del Comune di Milano e tra gli indagati nell’inchiesta sulle presunte irregolarità legate alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla difesa del dirigente comunale contro il provvedimento che aveva confermato la legittimità del sequestro.

La decisione rappresenta un punto a favore della difesa di Malangone, considerato uno dei più stretti collaboratori del sindaco Giuseppe Sala. Dai dispositivi gli investigatori avrebbero dovuto estrarre dati ritenuti pertinenti all’indagine, nell’ambito della quale vengono ipotizzati i reati di rivelazione del segreto d’ufficio e turbativa d’asta in relazione all’operazione che ha portato alla cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti ai due club milanesi.

La questione relativa all’accesso ai contenuti dei dispositivi era stata sollevata fin dall’inizio dall’avvocato Domenico Aiello, difensore del direttore generale. Il legale, anche in contrasto con le intenzioni dello stesso Malangone, aveva deciso di non fornire alla Guardia di Finanza le password di accesso, sostenendo la necessità di tutelare file e conversazioni appartenenti alla sfera privata del proprio assistito.

«È una vittoria netta, senza possibilità di replica», ha dichiarato Aiello in una nota. «La Corte di Cassazione ha detto No! No al sequestro, no alla logica investigativa che lo sorreggeva, no alla conferma del Riesame. Un annullamento senza rinvio che chiude definitivamente quella pagina e restituisce al dott. Malangone ciò che non avrebbe mai dovuto essergli tolto».

Secondo il difensore, il sequestro sarebbe stato «illegittimo sin dalla esecuzione», poiché avrebbe consentito agli investigatori di esaminare una quantità di informazioni personali non necessariamente collegate ai fatti oggetto dell’inchiesta. «La Procura aveva ritenuto di aver costruito un impianto solido. La Cassazione ha smentito tutti, in camera di consiglio, con una sentenza definitiva che non ammette continuazioni né aggiustamenti», ha aggiunto Aiello, richiamando la necessità di tutelare un principio che, a suo giudizio, non può essere compresso nemmeno per esigenze investigative.

La pronuncia della Cassazione riguarda il sequestro dei dispositivi e non il merito dell’inchiesta, che proseguirà senza poter utilizzare i contenuti del telefono e del computer di Malangone acquisiti attraverso il provvedimento annullato.