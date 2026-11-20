La Serie B torna in campo dopo la pausa per le nazionali e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Verona-Cesena. L’appuntamento è per oggi venerdì 20 novembre alle 20:30 quando allo stadio Marcantonio Bentegodi a Verona andrà in scena la sfida valida per la 12esima giornata di Serie BKT.
Il Verona è stato protagonista di un buon inizio di stagione e rappresenta la squadra che ha segnato più gol tra le mura amiche in Serie B, con 14 reti. La formazione di Marco Baroni arriva inoltre alla sfida dopo tre partite consecutive senza subire gol. Situazione opposta per il Cesena, che lontano dal proprio stadio ha trovato la rete solamente quattro volte nelle prime giornate di campionato.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Verona Cesena in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass:
- il piano Annuale dilazionato a 13,99€ al mese
- l’Annual Pass con pagamento anticipato a 129€
- il mensile a 19,99€ disdicendo con 30 giorni di preavviso
Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.