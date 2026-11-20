La Serie B torna in campo dopo la pausa per le nazionali e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Verona-Cesena. L’appuntamento è per oggi venerdì 20 novembre alle 20:30 quando allo stadio Marcantonio Bentegodi a Verona andrà in scena la sfida valida per la 12esima giornata di Serie BKT.

Il Verona è stato protagonista di un buon inizio di stagione e rappresenta la squadra che ha segnato più gol tra le mura amiche in Serie B, con 14 reti. La formazione di Marco Baroni arriva inoltre alla sfida dopo tre partite consecutive senza subire gol. Situazione opposta per il Cesena, che lontano dal proprio stadio ha trovato la rete solamente quattro volte nelle prime giornate di campionato.