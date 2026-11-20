Il candidato giapponese ha però ribadito la propria posizione in vista delle elezioni di marzo, che quindi lo vedranno sfidare Gianni Infantino e Philippe Diallo. La votazione si terrà il 18 marzo 2027 , durante il 77° Congresso FIFA in programma a Rabat , in Marocco.

Kozo Tashima non ha intenzione, almeno per il momento, di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della FIFA per lasciare spazio a Philippe Diallo . Il numero uno della Federcalcio francese aveva annunciato di essere intenzionato a contattare il dirigente giapponese per «unire le nostre forze» in vista di quello che si preannuncia una volata fino all’ultimo voto con l’uscente presidente Gianni Infantino .

L’obiettivo di Tashima è quello di portare un cambiamento alla guida della federazione mondiale. L’ex presidente della Federcalcio giapponese ha spiegato di voler mantenere un dialogo con Diallo, riconoscendone l’esperienza nel mondo dello sport.

«Parlerò con molte persone e, poiché il signor Diallo ha una notevole esperienza in materia di governance e amministrazione, intendo lavorare a stretto contatto con lui», ha dichiarato Tashima in conferenza stampa. Il candidato giapponese ha però escluso, almeno per ora, un passo indietro: «Ma per ora, non ho intenzione di ritirarmi. Non considero Philippe Diallo un avversario, voglio solo cambiare la FIFA».