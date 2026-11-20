Le nazionali torneranno in campo a marzo, per la terza e ultima pausa dei vari campionati dedicata alle selezioni. Per le formazioni UEFA, almeno per alcune, ci sarà il primo appuntamento con la fase a eliminazione diretta della Nations League che inizierà, come avvenuto per la prima volta lo scorso anno, con i quarti di finale.

Fra le otto partecipanti non ci sarà l’Italia, arrivata terza nel proprio girone per via della netta sconfitta in Belgio all’ultima giornata della fase a gironi. Oggi si è svolto il sorteggio per i quarti che ha visto protagonisti, oltre alla nazionale di Mark Van Bommel, anche Germania, Francia, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Portogallo e Spagna.