Le nazionali torneranno in campo a marzo, per la terza e ultima pausa dei vari campionati dedicata alle selezioni. Per le formazioni UEFA, almeno per alcune, ci sarà il primo appuntamento con la fase a eliminazione diretta della Nations League che inizierà, come avvenuto per la prima volta lo scorso anno, con i quarti di finale.
Fra le otto partecipanti non ci sarà l’Italia, arrivata terza nel proprio girone per via della netta sconfitta in Belgio all’ultima giornata della fase a gironi. Oggi si è svolto il sorteggio per i quarti che ha visto protagonisti, oltre alla nazionale di Mark Van Bommel, anche Germania, Francia, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Portogallo e Spagna.
Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale che si giocheranno con la formula di andata (25 o 27 marzo) e ritorno (28 0 30 marzo):
- Spagna-Francia
- Norvegia-Inghilterra
- Olanda-Portogallo
- Belgio-Germania
Inoltre, con il sorteggio odierno sono stati decisi anche gli accoppiamenti per le semifinali, che si giocheranno in gara secca e saranno il primo atto della Final Four del prossimo giugno in una sede ancora da definire con finale 3°-4° posto e finalissima.
Secondo quanto stabilito dal sorteggio, la vincente di Spagna-Francia affronterà la vincente di Portogallo-Olanda. Mentre chi prevarrà tra Inghilterra o la Norvegia se la dovrà vedere con una tra Belgio e Germania. Da queste otto nazionali arriverà la vincitrice della UEFA Nations League 2026/27.