Prosegue il lavoro della Roma per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata. Il club giallorosso sta portando avanti le ultime modifiche al progetto esecutivo, con l’obiettivo di completare il documento entro dicembre. Arrivano novità anche per quanto riguarda i rilievi archeologici e sull’ipotesi di intitolare a Dino Viola la fermata della Metro B Quintiliani, situata nei pressi dell’impianto.
A fare il punto della situazione è Massimiliano Umbreti, presidente del IV Municipio di Roma Capitale, intervenuto ai microfoni di Radio Romanista. Gli scavi per i rilievi archeologici sono terminati e la documentazione è già stata consegnata alla Soprintendenza. Bisogna ora attendere il via libera.
Stadio Roma: il punto sui lavori a Pietralata
Proprio sulla conclusione degli scavi è intervenuto Umberti, facendo anche una previsione sulle tempistiche per l’avvio del cantiere: «Sì, da quello che so, si. Stiamo attendendo il PES dalla Roma, poi ci sarà il bando per le aree. E poi, finalmente, penso che aprile possa essere il mese giusto per la prima pietra».
Dalla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria tenuta nella giornata del 28 settembre, data che ha dato il via libera ufficiale alla Roma per il nuovo stadio, la società non ha mai smesso di lavorare sugli adeguamenti del progetto. L’obiettivo è arrivare alla consegna del progetto esecutivo entro il prossimo mese, prima delle festività natalizie.
La fermata Quintiliani intitolata a Dino Viola
Tra le novità legate al nuovo impianto c’è anche la proposta di intitolare la fermata Quintiliani della Metro B a Dino Viola, storico presidente giallorosso. Si tratta della fermata che porterebbe i tifosi direttamente allo stadio nei giorni di gara. L’iniziativa è sostenuta dallo stesso Umberti, che ha spiegato come sia già stata presentata l’idea ma manca ancora l’approvazione.
«Sì, l’idea è quella. Abbiamo in qualche modo messo per iscritto la volontà dei tifosi che incontriamo anche nel quartiere, oltre a un amore personale per Dino Viola, per ricordi che ho da piccolo. Abbiamo fatto questa proposta al consigliere Riccardo Corbucci (esponente del PD e presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, ndr), di modificare il nome della metro Quintiliani nella fermata della metro “Dino Viola” – ha aggiunto Umberti –. Il consigliere ha già preparato la mozione, che è stata già depositata e firmata da lui, Ubaldo Righetti (PD) e Federico Rocca (Fratelli d’Italia). Speriamo che a breve venga approvata in Consiglio Comunale».
Umberti ha poi ricordato il valore della figura di Viola per la storia del club, non escludendo la possibilità di intitolare la fermata a più presidenti: «Credo che comunque il presidente della Roma – ha proseguito Umberti – sia stato un personaggio molto importante anche a livello nazionale. Stiamo evocando una persona che ha fatto l’Italia in quegli anni e soprattutto non vedo nulla di strano, perché in altre città europee ci sono fermate della metro che rievocano personaggi illustri di quella squadra. Penso che sia normale; anzi, vorrei dire che non deve essere un “prendere o lasciare”, perché potremmo ragionare sulla possibilità di intitolarla a due presidenti. Non deve essere ostativa, ma una cosa costruttiva per dare identità. Inutile nasconderlo: il IV Municipio sarà brandizzato Roma per ovvi motivi».
La proposta dovrà ora essere discussa e votata dall’Assemblea Capitolina, passaggio necessario per avviare il successivo iter amministrativo. E quella dedicata a Dino Viola potrebbe non essere l’unica iniziativa di questo tipo: «Le abbiamo, ma non possiamo ancora svelarle. Ci saranno viali, parchi, ponti ciclopedonali… Andranno tutti intitolati. Ci possiamo dare fare in questo senso».
Pietralata: le opere per la viabilità
Il presidente del IV Municipio ha fatto anche il punto sulla situazione del quartiere e sulle contestazioni legate alla costruzione dello stadio, spiegando che il clima sembra essere cambiato in positivo: «La situazione – ha detto Umberti – si è sensibilmente calmata. Non c’è più la veemenza degli anni passati e stiamo andando abbastanza spediti avanti. Ancora non si è completamente risolto il tutto, ma stiamo andando in via di risoluzione. Al di là della grande opera, lo stadio ci ha consentito di fare la più grande operazione di legalità mai fatta a Roma: stiamo infatti parlando di luoghi che Roma Capitale aveva indennizzato con gli espropri e lasciato in custodia ai vecchi proprietari, su cui diversi proprietari avevano costruito abusivamente e fatto business. Questa cosa è finita ed è durata per anni».
Per quanto riguarda invece la viabilità della zona, Umberti ha indicato anche il 2027 come una data importante: «Le risorse per completare tutte le opere SDO saranno determinanti nella creazione dello stadio e sono state messe. Soprattutto, ci libereremo del contratto col Provveditorato, che terminerà nel 2027. Tutte queste opere passeranno in mano a Roma Capitale, che farà le opere di completamento e migliorerà sensibilmente la viabilità del quadrante. Ciò comunque non vuol dire che non possa esserci traffico».
Infine, guardando al futuro delle tempistiche per l’avvio dei lavori, il Presidente Umberti prevede aprile 2027 come mese per la posa della prima pietra del nuovo stadio della Roma.