A fare il punto della situazione è Massimiliano Umbreti , presidente del IV Municipio di Roma Capitale, intervenuto ai microfoni di Radio Romanista. Gli scavi per i rilievi archeologici sono terminati e la documentazione è già stata consegnata alla Soprintendenza. Bisogna ora attendere il via libera.

Prosegue il lavoro della Roma per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata . Il club giallorosso sta portando avanti le ultime modifiche al progetto esecutivo, con l’obiettivo di completare il documento entro dicembre. Arrivano novità anche per quanto riguarda i rilievi archeologici e sull’ipotesi di intitolare a Dino Viola la fermata della Metro B Quintiliani , situata nei pressi dell’impianto.

Stadio Roma: il punto sui lavori a Pietralata

Proprio sulla conclusione degli scavi è intervenuto Umberti, facendo anche una previsione sulle tempistiche per l’avvio del cantiere: «Sì, da quello che so, si. Stiamo attendendo il PES dalla Roma, poi ci sarà il bando per le aree. E poi, finalmente, penso che aprile possa essere il mese giusto per la prima pietra».

Dalla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria tenuta nella giornata del 28 settembre, data che ha dato il via libera ufficiale alla Roma per il nuovo stadio, la società non ha mai smesso di lavorare sugli adeguamenti del progetto. L’obiettivo è arrivare alla consegna del progetto esecutivo entro il prossimo mese, prima delle festività natalizie.

La fermata Quintiliani intitolata a Dino Viola

Tra le novità legate al nuovo impianto c’è anche la proposta di intitolare la fermata Quintiliani della Metro B a Dino Viola, storico presidente giallorosso. Si tratta della fermata che porterebbe i tifosi direttamente allo stadio nei giorni di gara. L’iniziativa è sostenuta dallo stesso Umberti, che ha spiegato come sia già stata presentata l’idea ma manca ancora l’approvazione.

«Sì, l’idea è quella. Abbiamo in qualche modo messo per iscritto la volontà dei tifosi che incontriamo anche nel quartiere, oltre a un amore personale per Dino Viola, per ricordi che ho da piccolo. Abbiamo fatto questa proposta al consigliere Riccardo Corbucci (esponente del PD e presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, ndr), di modificare il nome della metro Quintiliani nella fermata della metro “Dino Viola” – ha aggiunto Umberti –. Il consigliere ha già preparato la mozione, che è stata già depositata e firmata da lui, Ubaldo Righetti (PD) e Federico Rocca (Fratelli d’Italia). Speriamo che a breve venga approvata in Consiglio Comunale».

Umberti ha poi ricordato il valore della figura di Viola per la storia del club, non escludendo la possibilità di intitolare la fermata a più presidenti: «Credo che comunque il presidente della Roma – ha proseguito Umberti – sia stato un personaggio molto importante anche a livello nazionale. Stiamo evocando una persona che ha fatto l’Italia in quegli anni e soprattutto non vedo nulla di strano, perché in altre città europee ci sono fermate della metro che rievocano personaggi illustri di quella squadra. Penso che sia normale; anzi, vorrei dire che non deve essere un “prendere o lasciare”, perché potremmo ragionare sulla possibilità di intitolarla a due presidenti. Non deve essere ostativa, ma una cosa costruttiva per dare identità. Inutile nasconderlo: il IV Municipio sarà brandizzato Roma per ovvi motivi».