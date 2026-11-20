Come avviene ormai dalla stagione 2013/14, anche quest’anno la Juventus ha presentato la propria Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità relativa al 2025/26, confermando così il proprio impegno verso una gestione sempre più integrata delle tematiche ambientali, sociali e di governance.

«Questo report nasce dal lavoro di oltre 50 persone, tra specialisti ESG e funzioni aziendali – ha commentato a Calcio e Finanza Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer della Juventus –. Perché per noi la sostenibilità non è compito di un singolo team, ma una responsabilità condivisa da ogni persona del club:

attraversa l’ambiente, il capitale umano, il rapporto con i tifosi e la governance».

«Lo sottolineo anche perché oggi l’espressione “report di sostenibilità” può indicare documenti molto diversi

tra loro. Il nostro è integrato nella Relazione Finanziaria Annuale, segue gli standard europei ESRS ed è

sottoposto ad attestazione da parte di un soggetto terzo indipendente – ha continuato Bodino –. Non rendiconta solo le performance ESG, ma anche impatti, rischi, opportunità e obiettivi, collegandoli alla strategia e al modello di business. È inoltre il tredicesimo report di sostenibilità consecutivo di Juventus e il secondo redatto secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Siamo stati il primo e unico club italiano, e tra i pochi in Europa, ad adottare questo modello di rendicontazione».