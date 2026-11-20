Come previsto dalle normative vigenti, la proposta presentata dal Torino per il restyling dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo, è presente anche online sul sito del Comune del capoluogo piemontese. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la descrizione della proposta recita: «La documentazione (…) prevede la rifunzionalizzazione di entrambi gli impianti sportivi mediante attività di recupero e ristrutturazione necessarie all’ammodernamento dei manufatti e alla riqualificazione dell’intera area sportiva, unitariamente considerata, e l’implementazione dei servizi a disposizione della collettività. Il progetto intende promuovere un modello di distretto sostenibile mediante soluzioni integrate per la gestione delle risorse e per la riduzione degli impatti ambientali. La proposta prevede (…) la costituzione a favore del proponente del diritto di superficie».

Intanto, la Giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Lo Russo lavora per riconoscere la pubblica utilità della proposta presentata dal Torino di Urbano Cairo ben prima della scadenza prevista di 60 giorni, così da terminare l’iter prima della fine dell’anno. Fatto questo passaggio gli altri due step di grande rilevanza sono il deposito del progetto da parte del Torino, al lavoro con i propri tecnici in un confronto con quelli del Comune, e il bando di gara che quest’ultimo varerà in vista dell’assegnazione degli impianti, con quest’ultima che dovrebbe avvenire a cavallo fra il 2027 e il 2028. In tutto questo vanno tenute da conto possibili sviluppi sul piano societario, come ammesso dallo stesso Cairo, che potrebbero portare alla cessione del Torino, che con uno stadio e un centro sportivo nuovi avrebbe tutto un altro appeal sul mercato. Essendo l’iter burocratico ancora alle sue battute iniziali e senza conoscere i dettagli del progetto che intende presentare il Torino, per cui ci sarà la valutazione degli organi competenti che potranno presentare le proprie prescrizioni, risulta al momento difficile ipotizzare il futuro aspetto dell’Olimpico Grande Torino. Ma le indiscrezioni di certo non mancano.